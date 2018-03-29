 ABD′de Atilla için istenen ceza belli oldu | DÜNYA | DW | 04.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

ABD'de Atilla için istenen ceza belli oldu

New York Güney Bölgesi Başsavcılığı, ABD’nin İran’a yaptırımlarını delmekle suçlanan Halkbank eski yöneticisi Hakan Atilla’nın en az 15 yıl 8 ay hapsini istedi. Nihai karar 11 Nisan’da açıklanacak.

default

New York Güney Bölgesi Başsavcılığı, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmekten suçlu bulunan Halkbank eski genel müdür yardımcısı Hakan Atilla'nın en az 15 yıl 8 ay hapsini istedi. Savcılığın mahkemeye sunduğu dilekçede, Atilla'nın işlemiş olduğu suçların ağırlığının benzer davalarda verilen ''yaklaşık 20 yıl hapis cezasıyla karşılaştırılabilir olduğu'' belirtildi. Atilla'nın alması gereken cezanın her halükarda 15 yıl 8 aydan uzun olması gerektiğini belirten savcılık, federal ceza kılavuzunda öngörülen toplam cezanınsa 105 yıl hapis cezasına denk geldiğini kaydetti.

İran'ın nükleer silahlar peşinde olmak ve terör örgütlerine destekle suçlandığına dikkat çeken savcılık, "ABD ve uluslar topluluğunun, İran hükümetinin zararlı ve ölümcül faaliyetlerini finanse etmesini engellemek üzere çabaladığı bir dönemde Atilla bu çabaların zayıflatılmasında anahtar rol oynamıştır" ifadelerini kullandı.

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde jüri, Atilla'yı  kendisine yöneltilen altı ayrı suçlamadan beşinde suçlu bulmuştu.

Mahkemeye 75 sayfalık bir dilekçe sunan Atilla'nın avukatları davanın hakimi Richard Berman'dan ''merhametli'' bir ceza talep etmişti. ABD yasaları çerçevesinde Atilla'ya en fazla 4-5 yıl hapis cezası verilebileceğini belirten avukatlar, müvekkillerinin alacağı cezanın bu sürenin de altında olması gerektiğini ifade etmişti.

Mahkeme, nihai kararını 11 Nisan'da açıklayacak.

DW,Reuters/SÖ,BK

Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Atilla davasında karar öncesi son dilekçe

ABD'nin İran'a yaptırımlarını delmekten suçlu bulunan Halkbank eski yöneticisi Atilla'nın avukatları mahkemeye yaptıkları son başvuruda "merhametli" bir ceza istedi. Karar, 11 Nisan'da açıklanacak. (28.03.2018)  

ABD'li yargıçtan Atilla'nın itirazına ret

Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'yı ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını deldiği gerekçesiyle suçlu bulan jürinin kararı, New York'taki mahkemenin yargıcı tarafından da doğru bulundu. (07.02.2018)  

Benzer içerik

New York Terroranschlag 9/11 World Trade Center

ABD'den S. Arabistan'a 11 Eylül davası açmaya izin 29.03.2018

Amerikan mahkemesi 11 Eylül kurbanları için açılan tazminat davasının devamına hükmetti. El Kaide tarafından düzenlenen saldırılarda yaklaşık 3 bin kişi ölmüştü.

Iran Rede Hassan Rohani am 39. Jahrestag der Islamischen Revolution

Ruhani: ABD ve İsrail Suriye'yi bölmek istiyor 03.04.2018

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmek üzere Türkiye’ye giden İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Suriye krizindeki rolleri nedeniyle ABD ve İsrail’i eleştirdi.

Washington Oval Office Donald Trump Telephon

Trump'a yargı yolu açıldı 28.03.2018

ABD'de Maryland yargıcı, Başkan Donald Trump'ın şirketleriyle ilişiğini kesmediği, bu yolla haksız kazanç sağladığı ve bunun da anayasanın ihlali olduğunu açıkladı. Yargıç, Trump hakkında dava açılmasına izin verdi.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

YouTube’a saldırı düzenleyenin kimliği açıklandı

YouTube'un Kaliforniya'daki genel merkezine silahlı saldırı düzenleyen kişinin 39 yaşındaki Nasim Najafi Aghdam olduğu açıklandı. Aghdam’ın babası ifadesinde kızının YouTube’dan nefret ettiğini söyledi.  

FOTO-GALERİ

Ostereier und Hasen

Paskalya gelenekleri

Paskalya gelenekleri 