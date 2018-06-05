ABD: YPG Fırat'ın doğusuna çekilecek

Türkiye ile ABD'nin Menbiç konusundaki yol haritasıyla ilgili Washington'dan yeni bir açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, YPG'nin anlaşma uyarınca Fırat'ın doğusuna çekileceğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, günlük basın toplantısında Ankara ile Washington arasında Menbiç konusunda varılan anlaşmaya ilişkin soruları yanıtladı. Nauert, hafta başında Washington'da bir araya gelen ABD'li ve Türk dışişleri bakanlarının, Menbiç bölgesinde istikrarın ve Menbiçlilerin kendi kendilerini yönetebilmelerinin sağlanması için uzlaştıklarını belirtti. "Bunun tüm taraflar için kabul edilebilir olacağına inanıyoruz" ifadesini kullanan ABD'li sözcü, YPG'nin anlaşma uyarınca Fırat'ın doğusuna çekilmeye hazır olduğunu açıkladığını söyledi.

"Şartlara göre değişebilir"

ABD'li ve Türk dışişleri bakanlarının genel bir yol haritasını onayladığını belirten Nauert, söz konusu yol haritasının şartlara göre değişebileceğini söyledi. Nauert, "Zamanla, sahadaki koşullar değişirse bir şeyler de değişebilir. Bu, kaçınılmaz olarak devam edecek olan bir dizi görüşmenin başlangıcı" ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert

ABD'li sözcü, "Menbiç'te istikrar ve barış istiyoruz. Bu iki tarafın da kendini adadığı bir şey. Bu konuda NATO müttefikimiz Türkiye ile çok ama çok sıkı çalıştık. Bu bölgede daha fazla barış ve istikrar sağlamayı umuyoruz" diye konuştu.

Çavuşoğlu: Silahlarını bırakarak ayrılacaklar

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo, Pazartesi günü Washington'da bir araya gelmişti. Görüşmenin ardından Türkiye ve ABD dışişleri bakanlıkları tarafından yapılan açıklamada, iki ülkenin YPG kontrolündeki Menbiç konusunda bir yol haritasını onayladığı duyurulmuştu. Çavuşoğlu Salı günü yaptığı açıklamada, anlaşma kapsamında çekilecek olan YPG'lilerin silahlarını teslim ettikten sonra Menbiç'ten ayrılacaklarını söylemişti.

Türkiye ve ABD'nin Menbiç konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurmalarının ardından YPG de bu kentteki "askeri danışmanlarını" çekeceğini duyurmuştu. YPG, Menbiç'in kontrolünü 2016 yılında IŞİD'in elinden aldıktan sonra kentteki askeri danışmanları hariç tüm mensuplarının bölgeden ayrıldığını savunuyordu.

Menbiç gerginliği

Suriye'nin kuzeyindeki Menbiç kenti, Ankara tarafından PKK'nın Suriye uzantısı olarak görülen ve terör örgütü olarak kabul edilen YPG'nin kontrolünde bulunuyor. Menbiç'te askeri üssü de bulunan ABD'nin YPG'ye sağladığı silah desteği, Ankara ile Washington arasında gerginliğe sebep olan konuların başında geliyor.

YPG güçlerinin bölgeden ayrılması için çağrıda bulunan Türkiye'nin, Afrin'e düzenlediği "Zeytin Dalı" operasyonunun ardından bir sonraki hedefin Menbiç olduğunu açıklaması iki ülke ilişkilerindeki gerginliği daha da artırmıştı.

Ankara'nın Washington'a YPG'ye verdiği desteği sonlandırması için yaptığı çağrılar sonuçsuz kalırken, Türk ve ABD askerlerinin Menbiç'te karşı karşıya gelme riski endişelere neden olmuştu.

DW/CÖ,HS

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