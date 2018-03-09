 ABD vize için sosyal medya hesaplarına bakacak | NRS-Import | DW | 30.03.2018
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NRS-Import

ABD vize için sosyal medya hesaplarına bakacak

ABD Dışişleri Bakanlığı, güvenlik incelemelerinin genişletilmesi kapsamında vize başvurusunda bulunanların sosyal medya hesap bilgilerini, eski e-posta adreslerini ve telefon numaralarını talep etmeyi planlıyor.

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ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklanan teklifte vize başvurusunda bulunanlar için hazırlanan başvuru formlarında çeşitli sosyal medya platformlarını isimleri listelenecek. Başvuru sahiplerinden bu sosyal medya platformlarında son beş yıl içinde açtıkları hesapların isimleri talep edilecek.

Ayrıca yine son beş yıl içinde kullandıkları telefon numaraları ile e-posta adreslerini paylaşmaları istenecek. Başvuru formunda talep edilecek bir diğer bilgi de bir aile üyesinin daha önce bir terör eylemine karışıp karışmadığı.  

Bakanlık, teklifin uygulanması konusunda kamuoyunun da görüşünü almak isteğini açıkladı. Bunun için 60 gün boyunca kullanıcılar resmi gazetenin internet sitesinde görüşlerini paylaşabilecek.

Söz konusu teklif, ABD İdari ve Bütçe Ofisi'nin onayından geçerse uygulamadan her yıl ABD vizesi için başvurudan bulunan yaklaşık 15 milyon kişi etkilenecek. Diplomatik ve resmi vize başvuru sahipleri ise uygulamadan muaf tutulacak.

Halihazırda sosyal medya ve e-posta geçmişleri ile eski telefon numaraları yalnızca terörist örgütlerin kontrolünde olan bölgelere seyahat etmiş olanlardan talep ediliyor.

AFP/SÖ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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