  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

ABD ve Fransa'dan Türkiye'ye itidal çağrısı

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Afrin'in görece istikrarlı bir bölge olduğuna dikkat çekerek Türkiye'yi "askeri eylem ve söylemlerinde" itidale çağırdı. Fransa'dan da benzer bir açıklama geldi.

default

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Türkiye'yi Afrin operasyonunda itidale çağırdı. Asya gezisi sırasında konuyla ilgili açıklama yapan Mattis, "Afrin'deki şiddet, Suriye'nin görece istikrarlı bir bölgesini akamete uğratıyor ve IŞİD'i yenmeye yönelik uluslararası çabaların dikkatini başka yöne çekiyor" dedi.

ABD Savunma Bakanı Mattis, "Türkiye'yi askeri eylemlerinde ve söyleminde itidale çağırıyoruz" diye ekledi.

Diğer yandan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson ile yaptığı telefon görüşmesiyle ilgili Türk medya mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Hürriyet gazetesinin haberine göre Çavuşoğlu, Tillerson'a Afrin operasyonuyla ilgili olarak, "Yanımızda değilseniz gölge etmeyin, karşımıza da çıkmayın. Menbiç'teki teröristler sürekli taciz atışı yapıyor. ÖSO'ya, Fırat Kalkanı bölgesindeki askerlerimize saldırıda bulunuyorlar. Eğer ABD bunu durduramıyorsa biz oradayız ve durduracağız" dedi. Çavuşoğlu, Iraklı yetkililerle temaslarında Sincar'da PKK'ya karşı ortak operasyonun görüşüldüğünü de söyledi.

Fransız bakan Çavuşoğlu ile görüştü

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian da Türkiye'nin "Zeytin Dalı" operasyonuyla ilgili endişeli olduklarını belirtti. Çavuşoğlu ile telefonda konuştuklarını belirten Fransa Dışişleri Bakanı, endişelerini bu görüşmede de dile getirdiğini kaydetti.

Le Drian, "Türkiye'nin sınır güvenliği ile ilgili endişelerini anlamakla beraber Türkiye'ye bu konuda son derece itidalli olması çağrısı yaptıklarını" söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin Pazartesi günü gerçekleştirdiği Suriye oturumunda Türkiye'nin Afrin operasyonunu gündeme getiren ülke de Fransa olmuştu. Oturumun ardından gazetecilere konuşan Fransa'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi François Delattre, "Toplantıdaki tartışmada itidal çağrımızın paylaşıldığına inanıyorum" demişti.
Video izle 01:33

Zeytin Dalı Harekâtı 4'üncü gününde

AFP,Reuters/BK,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

ABD: Türkiye ile güvenli bölgeyi ele alıyoruz

Afrin operasyonu sürerken ABD'den Suriye sınırında güvenli bölge kurulması konusunda açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin endişelerinin giderilmesi için güvenli bölge seçeneğini görüştüklerini söyledi. (22.01.2018)  

Türkiye genelinde Afrin gözaltıları devam ediyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'de başlattığı sınır ötesi operasyonla ilgili sosyal medya hesaplarından "terör propagandası" yaptıkları iddia edilen 91 kişi gözaltı alındı. (23.01.2018)  

BM Güvenlik Konseyi Afrin'i görüştü

BM Güvenlik Konseyi Türkiye'nin Afrin harekatını değerlendirdi. Konseyden Türkiye'ye karşı bir kınama ya da operasyonu sonlandırma talebi gelmedi. (23.01.2018)  

LZ: Batı'nın kolonyal düşüncesi olmasaydı Kürt sorunu olmazdı

Alman basınındaki yorumlarda, Türkiye'nin Afrin harekatı ve Sosyal Demokrat Parti'nin kurultayında büyük koalisyon görüşmelerine başlanmasına vize çıkması öne çıkan konular arasında. (22.01.2018)  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Zeytin Dalı Harekâtı 4'üncü gününde  

Benzer içerik

Türkische Offensive in Nordsyrien Leopard 2A4 Panzer

Zeytin Dalı Harekâtı Avrupa basınında 23.01.2018

Avrupa basını Türkiye'nin Suriye'ye yaptığı askeri müdahalenin büyük tehlikelere yol açabileceği görüşünde birleşiyor.

Türkei Grenze Syrien Artilleriebeschuß Operation Olivenzweig

BM Güvenlik Konseyi Afrin gündemiyle toplanıyor 22.01.2018

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e yönelik başlattığı Zeytin Dalı harekâtı üçüncü gününe girerken, Fransa'nın talebi üzerine konu bugün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde ele alınacak.

Syrien YPG Kämpfer in Raqa

YPG PKK ile ne kadar bağlantılı? 22.01.2018

TSK'nın Afrin operasyonunda hedef alınan YPG kim? PKK ile bağlantısı ne boyutta? ABD'nin Suriye'deki baş müttefiki SDG nasıl oluşturuldu? Suriye'nin kuzeyinde bugüne nasıl gelindiğini sizler için derledik.

FOTO-GALERİ

Deutschland Fundbüro am Flughafen Frankfurt (picture-alliance/dpa/A. Dedert)

Elektrikli testereyle tatile gidilir mi?

Havaalanlarında unutulan eşyalar akıllara ister istemez "insanlar tatilde bununla ne yapacak?" sorusunu getiriyor. 

DW TÜRKÇE'Yİ TAKİP EDİN

Twitter

Facebook

YouTube

Google +