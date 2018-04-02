 ABD ve Çin arasındaki ticari kriz tırmanıyor | EKONOMİ | DW | 04.04.2018
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EKONOMİ

ABD ve Çin arasındaki ticari kriz tırmanıyor

ABD, Çin mallarına uyguladığı ek gümrük vergisinin kapsamını genişletti. Bu adımın karşılıksız kalmayacağı uyarısında bulunan Çin de ilk adımlarını attı.

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ABD ve Çin arasında ek gümrük vergisi krizi tırmanıyor. Önce ABD, Çin mallarına getirilen ek gümrük vergisi uygulamasının kapsamının genişletildiğini açıkladı. ABD Dış Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, toplam 50 milyon dolar hacminde Çin malına ek vergi uygulanacağını açıkladı. ABD'nin daha önce açıkladığı tutar yaklaşık 40 milyon dolardı.  

Lighthizer konuyla ilgili açıklamasında, önlemlerin telif haklarının Çin tarafından ihlal edilmesi ve Çin'de yatırım yapan Amerikan şirketlerinin Çinli ortaklarına teknoloji aktarmaya zorlanması nedeniyle alındığını açıkladı.

Çin'den misilleme açıklaması

Bu kararın ardından misilleme tehdidinde bulunan Çin de ek gümrük vergisi getirdiği Amerikan mallarının kapsamını genişlettiğini duyurdu. Çin devlet televizyonuna açıklama yapan Çinli yetkililer, aralarında soya fasulyesi, araba ve kimyasal ürünlerin de dahil olduğu 106 Amerikan malına daha ek vergi uygulanacağını söyledi.

Çin Ticaret Bakanlığı, "ABD'ye karşı aynı kapsam ve tutarda karşılık verileceğini" açıklamıştı. Açıklamada Çin'in ABD'den gelen her türlü ticari himayecilik adımına karşılık verebileceğine ve dayanaksız zamlı gümrük tarifeleri nedeniyle serbest kurallarını ihlal eden ABD'nin Dünya Ticaret Teşkilatı'na şikâyet edileceğine de yer verilmişti.

ABD Dış Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer

ABD Dış Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer

Teknoloji hırsızlığı uyarısı

Washington'da Salı günü açıklanan liste bin 300 kalem ürünü kapsıyor. ABD Dış Ticaret Temsilcisi Lighthizer, "önümüzdeki iki ay zarfında yeni gümrük tarifesinin ayrıntılarının belirleneceğini ve alınan önlemlerin öncelikle Çin'in ileri teknoloji branşlarına uygulanacağını" söyledi.

Lighthizer, Çin'de devlet eliyle yürütülen Amerikan teknolojisine zorla sahip çıkma ve hatta çalma prensibine dayalı ticaret politikasına karşı önlem almak zorunda kaldıklarını söyledi. 

DW, dpa/AG, HS

© Deutsche Welle Türkçe

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