 ABD Suriye′deki kimyasal saldırıdan ″çok emin″ | DÜNYA | DW | 13.04.2018
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DÜNYA

ABD Suriye'deki kimyasal saldırıdan "çok emin"

ABD, Esad rejiminin Suriye'deki Duma kentinde kimyasal saldırı gerçekleştirdiğinden "çok emin" olduğunu ve elinde kanıt bulunduğunu açıkladı.

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ABD'li yetkililer, Suriye'ye yönelik askeri operasyon planları yapmasına neden olan Duma'daki kimyasal saldırı iddiasıyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders, geçen hafta sonu düzenlendiği öne sürülen saldırıdan Esad rejiminin sorumlu olduğu konusunda "çok emin" olduklarını söyledi. Sanders, Rusya'nın Suriye'yi durduramasının da "sorunun bir parçası olduğunu" sözlerine ekledi.

Duma'daki "saldırının" gerçek olmadığını ve İngiltere'nin talimatıyla sahnelendiğini savunan Rusya'nın bu iddiasını yalanlayan Beyaz Saray sözcüsü, "Bizim istihbaratımız aksini söylüyor" dedi ve daha fazla detay veremeyeceğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert

ABD Dışişleri: Arkasında Suriye var

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert de Beyaz Saray'dan yapılan açıklamadaki ifadelere benzer sözler sarf ederek Esad rejimini suçladı.

Günlük basın brifinginde konuşan Nauert, Duma'daki saldırıyı Suriye hükümetinin düzenlediğine dair ellerinde "çok yüksek düzeyde itimat edilecek" nitelikte kanıt olduğunu ancak kullanılan kimyasal karışımı tespit etmek için yürüttükleri çalışmaların sürdüğünü belirtti.

"Saldırının arkasında Suriye hükümetinin olduğunu söyleyebiliriz" diyen Nauert, ABD'nin elinde kanıt olup olmadığı yönündeki soruya, "Evet" yanıtını verdi.

Rusya İngiltere'yi suçlamıştı

Esad rejimine yönelik suçlamaları başından beri reddeden Rusya'dan Cuma günü yapılan açıklamada, Duma'daki kimyasal saldırı iddialarının İngiltere'nin talimatıyla hareket eden muhaliflerce üretildiği öne sürülmüştü.

Rusya Savunma Bakanlığı sözcüsü İgor Konaşenkov, "Rus ordusunun elinde Doğu Guta'daki bu provokasyonun organize edilmesinde İngiltere'nin doğrudan dahli olduğunu gösteren kanıt bulunduğunu" söylemişti.

İngiltere'nin Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki temsilcisi Karen Pierce ise Rusya'nın iddiası için "gülünç" ve "düpedüz yalan" ifadelerini kullanmıştı.

DW,rtr/CÖ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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