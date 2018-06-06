ABD Savunma Bakanı: SDG'yi bir kenara itmeyiz

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, YPG'nin çekileceği Menbiç kenti konusunda Ankara ile Washington arasında sağlanan anlaşmaya dair açıklama yaptı.

Brüksel'deki NATO savunma bakanları toplantısına giderken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mattis, "Türkiye'nin meşru menfaatleri için bir yol bulmak zorunda olduklarını" ancak YPG'nin ana bileşeni olduğu Suriye Demokratik Güçleri'ni (SDG) de "bir kenara itmeyeceklerini" söyledi.

Türkiye ile Menbiç konusunda yapılan görüşmelerin ABD'nin SDG ile bölgede yürüttüğü operasyonları etkileyip etkilemeyeceğine dair soruyu cevaplarken bu yanıtı veren Mattis, SDG'nin zamanında IŞİD'i sahada yenen tek örgüt olduğunu belirtti ve IŞİD'in hâlen tamamen yenilmediğini ifade etti. ABD'li Bakan, bu nedenle IŞİD'e karşı sürdürülen operasyonların "kritik" önem arz ettiğini söyledi.

"Gördüğüm en karmaşık savaş alanı"

Mattis, ABD'nin Türkiye ve SDG ile iş birliğini aynı anda sürdürüp sürdüremeyeceğine dair soruya ise "Bu karmaşık bir konu. Gördüğüm en karmaşık savaş alanı" yanıtını verdi. Bir yandan Türkiye'nin kaygılarını gidermeye çalışırken diğer yandan da IŞİD'i yenmeye çalıştıklarını ifade eden ABD Savunma Bakanı, bunun "çok zor bir iş" olduğunu söyledi ve ekledi:

"Ama bunu yapıyoruz. Çalışıyoruz. Ve bunu Türkiye'ye karşı değil, Türkiye'yi sayarak yapıyoruz."

Mattis Brüksel'deki toplantılar sırasında Türkiye Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile de bir araya gelecek.

Yol haritası

Türkiye ve ABD Suriye'de YPG kontrolündeki Menbiç kenti konusunda izlenecek yol haritası üzerinde anlaşmıştı. İki ülke dışişleri bakanları, Pazartesi günü Washington'da bir araya geldikleri görüşmede, YPG'nin kentten çekilmesini öngören yol haritasını onaylamıştı.

Suriye'nin kuzeyindeki Menbiç kenti, Ankara tarafından PKK'nın Suriye uzantısı olarak görülen ve terör örgütü olarak kabul edilen YPG'nin kontrolünde bulunuyor. Menbiç'te askeri üssü de bulunan ABD'nin YPG'ye sağladığı silah desteği, Ankara ile Washington arasında gerginliğe sebep olan konuların başında geliyor.

YPG güçlerinin bölgeden ayrılması için çağrıda bulunan Türkiye'nin, Afrin'e düzenlediği "Zeytin Dalı" operasyonunun ardından bir sonraki hedefin Menbiç olduğunu açıklaması iki ülke ilişkilerindeki gerginliği daha da artırmıştı. Ankara'nın Washington'a YPG'ye verdiği desteği sonlandırması için yaptığı çağrılar sonuçsuz kalırken, Türk ve ABD askerlerinin Menbiç'te karşı karşıya gelme riski endişelere neden olmuştu.

DW/CÖ,HS

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