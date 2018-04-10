 ABD-Rusya gerginliğine Türkiye′den tepki | TÜRKİYE | DW | 11.04.2018
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TÜRKİYE

ABD-Rusya gerginliğine Türkiye'den tepki

Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım, ABD ve Rusya arasında Suriye konusunda yaşanan gerginlikle ilgili olarak "Zaman rekabet zamanı değildir. Zaman bölgedeki yaralı sarma zamanıdır" dedi. 

Türkei Premierminister Binali Yildirim Ankara Rede Parlament (picture alliance/dpa/U.Ucrak)

Başbakan Binali Yıldırım, ABD ve Rusya arasında Suriye konusunda yaşanan gerginliği değerlendirdi. Yıldırım, İstanbul'da düzenlenen Avrasya Kongresi'nde yaptığı açıklamada Suriye konusunda herkese ortak sorumluluk düştüğünü söyledi.

Yıldırım, "Özellikle ellerinde büyük güç bulunan ülkeler, Birleşmiş Milletler'in daimi temsilcileri bugünlerde çok daha büyük sorumluluk altındalar. Yaptıkları ne; tweetler atarak birbirlerini tehdit ediyorlar. Kardeşim dünyanın, bölgenin geleceğini sizin karşılıklı atışmanıza, milyonlarca insanın yok olmasına seyirci mi kalacak? Efendim 'Benim daha iyi füzem var.' Yok öbürü diyor 'benim daha iyi füzem var. Gönder bakalım. Göndermezsen şöyle olur.' Sokak kavgası. Sokak kabadayıları gibi kavga ediyorlar. Sonucu sivil insanlar ödüyor. Zaman rekabet zamanı değildir. Zaman bölgedeki yaralı sarma zamanıdır" dedi. 

Bekir Bozdağ

Bekir Bozdağ

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ da bugün yaptığı açıklamada, Suriye konusunda yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Bozdağ, "Biz Türkiye olarak daha ilk günden beri bölgedeki çatışmaların sona ermesini, sona erdirilmesini söyledik ve burada yaşanan sorunların askeri yöntemlerle çözülemeyeceğini, güvenlik tedbirleriyle nihai netice alınamayacağını hep söyledik. Burada siyasi çözümün son derece önemli olduğunu da söyledik. Maalesef gerek Cenevre süreci gerekse BM bu noktada arzu edilen netieceyi ortaya çıkaramadı" açıklamasını yaptı.

Trump'tan Rusya'ya mesaj

ABD Başkanı Donald Trump, Duma'ya kimyasal silahla saldırı düzenlendiği iddialarına karşılık olarak Suriye’ye askeri operasyon düzenleneceğinin sinyalini verdi. Trump, Twitter üzerinden paylaştığı mesajda Rusya'yı füze saldırısı konusunda uyararak füzelerin "yakında geleceğini" belirtti.

Präsident Trump Sitzung Syrien

Rusya ise Trump'ın bu açıklamasına tepki göstererek ABD'yi dikkatli olması konusunda uyardı. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, füzelerin yasal bir hükümeti değil, teröristleri hedef alması gerektiği belirtilerek "akıllı füzelerle" Suriye'de kimyasal silah kullanıldığına dair kanıtların yok edilmeye çalışılabileceği kaydedildi.

 DW,AFP,DHA/HT, HS

© Deutsche Welle Türkçe

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