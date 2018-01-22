ABD: Rusya, ABD ile Türkiye'nin arasını açmak istiyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı telefon görüşmesi öncesinde ABD'den Rusya'nın Ankara ile Washington'ın arasını açmaya çalıştığı açıklaması geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert günlük basın toplantısında, Türkiye'nin başlattığı Afrin operasyonuyla ilgili soruları da yanıtladı. Nauert, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile Afrin operasyonu konusunda son günlerde bir dizi görüşme yaptığını söyledi.

Basın toplantısında bir gazetecinin "Ruslar, YPG'ye silah sağladığınızı söyleyerek sizi Türklerin saldırılarından sorumlu tuttu. Bu açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz?" şeklindeki sorusuna Nauert şu cevabı verdi: "Bence bu gibi ifadeler sadece yararsız değil, aynı zamanda propaganda. Bence iki NATO müttefikinin, yani ABD ve Türkiye'nin arasını açmak istiyorlar ve ben bunun gerçekleşmeyecek bir şey olduğunu düşünüyorum. Başaramazlar. Muhtemelen hep birlikte ayrılmamızı istiyorlar" dedi.

Afrin'le ilgili olarak da, "Bahsettiğimiz alan Suriye'de olmasına rağmen nispeten istikrarlıydı" diyen ancak artık durumun böyle olmadığını belirten Nauert, bu nedenle ABD'nin endişeli olduğunu söyledi.

ABD: IŞİD'le mücadeleye odaklanılmalı

Nauert, ABD'nin Suriye'de bulunma nedeninin IŞİD olduğunu ve IŞİD'le mücadeleye odaklanılması gerektiğini söyledi. Kürtlerle savaşmanın bu odağı ve kaynakları başka yöne çevireceğini ve Tillerson'ın ABD tarafının bu endişelerini Türk tarafına aktardığını belirtti. Nauert ayrıca Türkiye'den tansiyonu düşürmesini istedi.

Dışişleri Sözcüsü Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğunu ve Türkiye'nin endişelerini anladıklarını sözlerine ekledi.

Suriye'de hem ABD hem de Rusya'nın askeri güçleri bulunuyor ancak iki ülke Suriye'deki savaşın zıt taraflarında yer alıyor. Ankara'nın başlattığı Afrin operasyonu nedeniyle iki taraftan da itidal çağrısı yapıldı. ABD Türkiye'nin yürüttüğü sınır ötesi operasyonun IŞİD ile mücadeleyi zayıflattığını düşünüyor.

Reuters'ın haberine göre, adının açıklanmasını istemeyen ABD'li bir yetkili, gazetecilere Salı gecesi yaptığı açıklamada Türk yetkililerin YPG'ye karşı Afrin bölgesinde başlattığı askeri operasyonun kapsamı hakkında "çelişkili sinyaller" verdiklerini ifade etti. Yetkili, "Bu durumun sahada nasıl gelişeceğini göreceğiz. Ancak bizim mesajımız tek. Operasyonu olabildiğince sınırlı yürütmeleri çağrısında bulunuyoruz" dedi.

"YPG desteğimizi kaybeder"

Diğer taraftan Anadolu Ajansı'nda yer alan bir habere göre, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Suriye’nin kuzeydoğusundaki YPG unsurlarının Afrin’e hareket etmeleri durumunda ABD'nin desteğini kaybedeceklerini açıkladı. Habere göre Pentagon sözcüsü Binbaşı Adrian Rankine Galloway, "Biz DEAŞ’a karşı operasyon yapan kuvvetlere eğitim, tavsiye ve destek sağlıyoruz. Sahadaki güçlere emirler vermiyoruz. Bu bizim ilişkimiz değil. Eğer özellikle DEAŞ'a odaklı olmayan bir tür askeri operasyon yaparlarsa koalisyonun desteğini kaybederler" dedi.

TSK: En az 260 PKK/YPGli öldürüldü

Genelkurmay Başkanlığı Suriye'nin Afrin bölgesinde Cumartesi başlayan sınır ötesi harekâtta şimdiye kadar en az 260 PKK, YPG ve IŞİD mensubunun öldürüldüğünü açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Salı gecesi yapılan açıklamada Zeytin Dalı Harekâtı'nın icrasında sadece barınak, mevzi ve silahların hedef alındığı ve sivillerin zarar görmemesi için her türlü hassasiyetin gösterildiği ifade edilerek, "Şu ana kadar bölgeden elde edilen bilgilere göre; en az 260 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir" denildi. Harekâtta şu ana kadar üç Türk askeri yaşamını yitirdi.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Zeytin Dalı Harekâtı sırasında en az 24 sivilin hayatını kaybettiğini bildirmişti. Birleşmiş Milletler, operasyonun başladığı tarihten bu yana yaşanan çatışmalar nedeniyle yaklaşık 5 bin sivilin Afrin'i terk etmek zorunda kaldığının tahmin edildiğini açıkladı.

DW/Reuters,SSB/CÖ

© Deutsche Welle Türkçe