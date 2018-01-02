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DÜNYA

ABD Pakistan'a güvenlik yardımını askıya aldı

ABD terörle ortak mücadele amacıyla Pakistan'a yaptığı askeri yardımları dondurdu. Başkan Trump Pakistan'ı teröristlere güvenli bölge sağlamakla suçlamıştı.

Flagge Pakistan und USA (Getty Images/AFP/M. Ralston)

ABD, Afganistan'daki Amerikan askerlerine saldıran Taliban ile kararlı bir şekilde mücadele etmediği gerekçesiyle Pakistan'a yapacağı güvenlik yardımlarını askıya aldı. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında Pakistan'ın terör şebekeleriyle mücadeledeki işbirliğinden duyulan hayal kırıklığı dile getirildi. ABD Başkanı Donald Trump ay başında yayınladığı mesajda Pakistan'ı ABD'nin peşinde olduğu teröristlere güvenli bölge sağlamakla ve Amerikan yönetimini "aptal yerine koymakla" suçlamıştı.

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ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Neuert ABD'den güvenlik ekipmanı satın alması için ayrılan 255 milyon dolarlık yardımın ödenmeyeceğini söyledi. Savunma Bakanlığı da terörle mücadele için kurulan Koalisyon Destek Fonu'ndan Pakistan'a verilmesi öngörülen payın ABD'nin terörle mücadele operasyonlarında kullanılacağını duyurdu. Pakistan'a yapılan kalkınma yardımlarında ise değişiklik olmadığı açıklandı. Dışişleri Bakanlığı aynı zamanda, din özgürlüğünün ağır şekilde ihlal edildiği gerekçesiyle Pakistan'ı eleştirmişti.

900 milyon dolarlık Koalisyon Destek Fonu'ndan Pakistan'a ayrılması öngörülen 400 milyon doların, ABD Savunma Bakanı James Mattis Pakistan'ın Hakkani terör oluşumuyla etkili mücadele ettiğine kanaat getirdiği takdirde serbest bırakılacağı belirtiliyor.

Donald Trump hafta başında "son 15 yılda Pakistan'a aptalca 33 milyar dolarlık yardım yaptıklarını, karşılığında ise yalan ve hilekârlıktan başka bir şey alamadıklarını" söylemişti. Trump Ağustos ayında 17'nci yılına giren Afganistan savaşını girdiği çıkmazdan kurtarma stratejisini açıklamıştı. Pakistan yönetimi Salı günü Başkan Trump'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşıma "anlam verilemediğini ve ABD'nin Afganistan'a barış getirememesinin faturasını Pakistan'a çıkardığını" duyurmuştu.

ABD'nin bölgedeki çıkarları zarar görebilir

Pakistan Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Nüzhet Sadık askeri yardımların dondurulmasının hayalkırıklığı yarattığını ve ikili ilişkileri olumsuz etkileyeceğini söyledi. ABD'nin kararının terörle mücadele politikasına ve bölgenin kalıcı barışa kavuşmasına yaramayacağını ifade eden Sadık, Pakistan'ın 1990'lı yıllardaki gibi yine ABD'nin yardımı olmadan da mücadelesini sürdürebileceğini ancak üzerine gölge düşen ilişkilerin düzelmesini tercih ettiklerini belirtti.

11 Eylül saldırılarının ardından Pakistan'a yaptığı askeri yardımları arttıran ABD, Usame Bin Ladin'in Pakistan'da öldürülmesiyle ilişkilerin gerilmesi üzerine yardımları azaltmıştı. Bunun üzerine İslamabad yönetimi kuzey komşusu Çin'e yönelmiş ve Çin Pakistan'da milyarlarca dolarlık altyapı projesi başlatmıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, ap/AG, BK

 

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