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DÜNYA

ABD Menbiç'ten çekilmeyi düşünmüyor

Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanı Votel, Menbiç'ten çekilmeyi düşünmediklerini söyledi. Erdoğan, "Afrin'den sonra Menbiç'in teröristlerinden arındırılacağını" duyurmuştu.

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CNN televizyonuna konuşan General Joseph Votel, Amerikan askerlerinin Suriye'nin kuzeyindeki stratejik öneme sahip Menbiç bölgesinden çekilmeyeceklerini açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) komutanı General Joseph Votel, demecinde "Menbiç'ten çekilmek değerlendirdiğimiz bir şey değil" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Zeytin Dalı harekâtının Menbiç'e uzanabileceğini söylemiş, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hafta sonunda Amerikan askerlerinin Menbiç'ten derhal çekilmesi gerektiğini belirtmişti.

Zeytin Dalı harekâtı IŞİD ile mücadelede ABD'nin müttefiki olan ve Amerikan silahlarıyla donatılan YPG'yi hedef aldığı için Ankara ile Washington arasında gerginliğin tırmanmasına neden oluyor.

Geçtiğimiz hafta Erdoğan'la görüşen ABD Başkan Donald Trump'ın, Türk ve Amerikan askerlerinin karşı karşıya kalmaması için "ihtiyatlı davranma" çağrısı yaptığı belirtilmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson da geçen hafta Londra'ya yaptığı ziyaret sırasında Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki Kürt grupları hedef alan operasyonlarını endişeyle karşıladıklarını belirtmiş ve Türk hükümetine itidal çağrısı yapmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Ocak ayında yaptığı bir açıklamada ise milli güvenlik çıkarlarını korumak için Suriye'de diplomatik ve askeri olarak varolmayı sürdüreceklerini duyurmuştu.

DW, Reuters/AG, ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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