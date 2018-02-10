 ABD: Kuzey Kore Pence ile buluşmayı iptal etti | DÜNYA | DW | 21.02.2018
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DÜNYA

ABD: Kuzey Kore Pence ile buluşmayı iptal etti

ABD kaynakları, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Olimpiyatlar sırasında Kuzey Kore temsilcisi ile yapacağı buluşmanın Kuzey Kore tarafından iptal edildiğini duyurdu.

Pyeongchang 2018 Olympische Winterspiele | Eröffnungsfeier Mike Pence (Getty Images/P. Semansky)

ABD kaynakları, başkan yardımcısı Mike Pence ile Kuzey Kore heyetinin Güney Kore'deki kış olimpiyatları sırasında yapacakları gizli buluşmanın son anda Kuzey Kore tarafından iptal edildiğini duyurdu. Pence'in sözcüsü Nick Ayers, buluşmanın iptal edilmesine Başkan Yardımcısının Kuzey Kore'deki insan hakkı ihlalleriyle diğer olumsuzlukları eleştirmesinin neden olduğunu söyledi.

ABD Dışişleri bakanlığı sözcüsü Heather Nauert, Pence'in Pyeongchang ziyareti sırasında Kuzey Kore yetkilileriyle kısa bir görüşme yapma imkânının doğduğunu ve Başkan yardımcısının görüşmeye hazır olmasına rağmen Kuzey Kore heyetinin buluşmanın yapılmamasına karar verdiğini belirtti. Nauert bu fırsatın değerlendirilmemiş olmasını üzüntüyle karşıladıklarını söyledi.

Bakanlık sözcüsü Mike Pence'in ABD'nin Güney Kore'ye sarsılmaz müttefiki olduğunu göstermek ve Amerikalı sporcuları desteklemek amacıyla Pyeongchang'a gittiğini açıkladı. Nauert "Başkan Yardımcısının Pyongyang'ın temsilcilerine Kuzey Kore'nin illegal nükleer programından vazgeçmesinin gerekli olduğunu anlatmak istediğini, ancak Kuzey Kore rejimini ağır dille suçlaması üzerine görüşmenin iptal edildiğini" söyledi.

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Yumuşamadan eser yok

Mike Pence'in sözcüsü Nick Ayers "Kuzey Kore yönetiminin, dünya siyaset sahnesinin Olimpiyat oyunları sırasında sunduğu propaganda ortamından sözlerini yumuşatmada yararlanacağı umuduyla Pence ile görüşülebileceği noktasından hareket ettiğini' ancak "Başkan Yardımcısının Kuzey'den kaçan Korelilerle görüşüp Kuzey Kore'deki tutukluluğunun ardından ölen Amerikalı Otto Warmbier'in babasını beraberinde Pyoengchang'a getirdiğini" söyledi.

Ayers, Başkan Yardımcısı Pence'in Kuzey Kore'deki insan hakkı ihlalleriyle yüz binlerce Kuzey Korelinin köleleştirilmesinden ve nükleer programından bahsederek Pyongyang rejimine ağır ekonomik yaptırımların uygulanacağını dile getirdiğini belirtti.

Mike Pence'in uyarılarına rağmen Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un kız kardeşi kanalıyla Güney Kore Devlet Başkanını zirve buluşmasına davet etmişti. Olimpiyatların açılış töreni sırasında Mike Pence yakınında oturan Kuzey Kore heyet başkanının elini sıkmamıştı.

Mike Pence "Kuzey Kore'de vuku bulan insanlık dışı olaylara dikkat çekmek için Fred Warmbier'i beraberinde getirdiğini" söylemişti. Otto Warmbier 2016 yılında Pyongyang'da afiş çalma suçundan 15 yıl çalışma kampına mahkûm edilmiş, bilinmeyen nedenlerle komaya girdikten sonra getirildiği ABD'de hayatını kaybetmişti.

DW, AFP/AG, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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