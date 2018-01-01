ABD İran'daki protestoları BM'ye taşıyacak

İran'da 21 göstericinin hayatını yitirdiği protestolar sürerken, gelişmeler ulusalararası alanda kaygıyla izleniyor. ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley New York'ta düzenlediği basın toplantısında İran'daki protestolar ve şiddet olaylarıyla ilgili olarak BM Güvenlik Konseyi'ne acil toplanma çağrısında bulunacaklarını söyledi. Halley uluslararası toplumun İranlıların özgürlük çağrısını desteklemesi gerektiğini belirtti.

Amerikan yönetimi İran'a yönelik eleştirilerini de yineledi. Başkan Donald Trump'ın sözcüsü Sarah Sanders Washington'da yaptığı açıklamada, "İran rejimi halkının zenginliğiyle yurtdışında şiddet ve terörizmi finanse ediyor" dedi. Sanders, İran'ın terörizmi desteklemeye son vermesi gerektiğini bellirtti.

Beyaz Saray sözcüsü İran'daki protestoların "cesur İran vatandaşları tarafından organize edilen bir halk ayaklanması" olduğunu ifade ederek, "ABD İran halkını destekliyor. İran rejimini vatandaşlarının temel haklarına saygı göstermeye ve ülkede değişim arzularını barışcıl biçimde ifade etmelerine izin vermeye çağırıyoruz" dedi.

Macron Ruhani ile görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron İran'da durumun yatışması çağrısında bulundu. Macron İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir telefon görüşmesi yaparak, protestolarda göstericilerin yaşamını yitirmesinden duyduğu endişeyi dile getirdi.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Macron'un Tahran yönetiminden ifade özgürlüğü, gösteri düzenleme hakkı gibi temel haklara saygı göstermesini de talep ettiği belirtildi.

İran'da geçen hafta başlayan ve kısa süre içinde ülke geneline yayılan protesto gösterilerinde toplam 21 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi ise gözaltına alındı.

Reuters/AFP/DPA, HT/ÖA

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