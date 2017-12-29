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DÜNYA

ABD İran’daki gözaltıları kınadı

İran’da protesto dalgasına hükümet yanlıları da katıldı. ABD hükümeti ise İran’da göstericilerin gözaltına alınmasını kınayarak, İran halkına destek mesajı verdi.

USA US-Außenministerium in Washington - Siegel (picture-alliance/dpa/T. Brakemeier)

İran’da hükümeti protesto etmek için düzenlenen gösterilerin ardından cumartesi günü de hükümet yanlısı binlerce kişi sokaklara çıktı. İran devlet televizyonu, başkent Tahran’da ve ülkenin ikinci büyük kenti Meşhed’de binlerce hükümet yanlısının gösteri için bir araya geldiğini duyurdu.

Meşhed’de perşembe günü başlayan gösterilerde 52 kişi gözaltına alınmıştı. İşsizlik ve hayat pahalılığını protesto etmek için düzenlenen gösteriler, hükümeti protestoya dönüşmüştü.

Gösteriler, cuma günü başkent Tahran ile birlikte diğer kentlerde sürmüştü. İnternette yayınlanan bir videoda, Kum kentindeki protestolarda göstericilerin “Diktatöre ölüm” ve “Siyasi mahkûmlara özgürlük” gibi sloganların atıldığı görülüyor. Reşt, Hamedan, Kirmanşah ve Kazvin gibi kentlerde de geniş katılımlı gösteriler düzenlendi.

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2009 yılındaki geniş çaplı protesto gösterilerinin yıldönümünde düzenlenen eylemlerde, polisin göstericilere tazyikli su sıktığı haber veriliyor.

İran’da hükümet temsilcileri halktaki hoşnutsuzluğun göz ardı edilmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin danışmanı Hüsamettin Aşena, bugün twitter hesabından yaptığı açıklamada “Ülke işsizlik, artan fiyatlar, rüşvet, su sıkıntısı, sosyal farklılıklar ve bütçenin eşitsiz dağılımı nedeniyle büyük zorluklarla karşı karşıya” ifadesini kullanarak, halkın haklı olduğunu dile getirdi.

ABD gözaltıları kınadı

ABD hükümetinden ise İran’da göstericilerin gözaltına alınmasını kınayan bir açıklama geldi. ABD Başkanı Donald Trump, twitter hesabından yaptığı açıklamada, Tahran’a İran halkının haklarına saygı gösterme çağrısı yaptı. “Dünyanın bu süreci izlediğini” belirten Trump, “rejimin yolsuzluklarından ve ülkenin varlığının yurtdışında teröre harcanmasından bıkmış” İran halkının barışçıl protestolarıyla ilgili bilgiler aldıklarını dile getirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da, İran’da göstericilerin gözaltına alınması kınandı. Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert, “Bütün ülkeleri İran halkını ve onların temel haklarını sağlama ile yolsuzlukların sona ermesi taleplerini desteklemeye çağırıyoruz” açıklamasında bulundu. Nauert, İran yönetiminin “zengin tarihi ve kültürü olan bir ülkeyi, şiddet, kan ve kaos ihraç eden haydut bir devlete” dönüştüğünü ifade etti.

 

AFP/dpa/JD/BW

© Deutsche Welle Türkçe

 

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