ABD ile Kuzey Kore arasında tarihi zirve | DÜNYA | DW | 09.03.2018

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın nükleer silahları nedeniyle ABD'nin yaptırım uyguladığı Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'la tarihi bir görüşme gerçekleştireceği açıklandı. Trump'ın Kim'den gelen görüşme davetini kabul ettiği duyuruldu.

Açıklama, Beyaz Saray'da Trump'la görüşen Güney Kore'nin ulusal güvenlik danışmanı Chung Eui-yong'dan geldi. Hafta başında görüştüğü Kim Jong Un'dan Trump'a mesaj taşıyan Chung, zirvenin Mayıs sonunda gerçekleşebileceğini söyledi. Ancak Chung görüşmenin tarihinin ve yerinin henüz belirlenmediğini aktardı.

Chung, görüşme öncesinde Kim'in nükleer veya balistik füze denemelerini askıya alma vaadinde bulunduğunu da belirtti.

Eğer gerçekleşirse, bu görüşme ile bir ABD Başkanı ilk kez Kuzey Kore'den bir liderle yüz yüze görüşme gerçekleştirecek.

Kuzey Kore daha önce de ABD Başkanları ile yüz yüze görüşmek için çaba sarf etmiş, ancak diğer başkanlar bu durumu Pyongyang'ın iki ülke arasında denklik sağlama çabası olarak görerek sıcak bakmamıştı.

Düşünce kuruluşu Eurasia Group'tan Evan Medeiros da görüşme kararını Kim için bir kazanç olarak değerlendiriyor. AFP'ye konuşan Medeiros "Özellikle ona ABD Başkanı ile eşit statü sağlıyor ve Kuzey Kore'nin fiili bir nükleer güç olarak tanınma çabasını güçlendiriyor" diyor.

Trump: Yaptırımlar sürecek

Trump tarihi görüşmeye ilişkin kararını Twitter hesabı üzerinden duyurdu. Kim'in sadece nükleer denemelerini durdurmaktan bahsetmediğini, nükleer silahların yol edilmesinin gündemde olduğunu belirten Trump, "Büyük gelişmeler yaşanıyor ama anlaşma sağlanana dek yaptırımlar sürecek. Görüşme planlanıyor" yazdı.

Washinton ve Pyongyang hattı geçtiğimiz aylarda Trump ve Kim arasındaki söz dalaşına sahne olmuştu. Trump, Kim'i "küçük roket adam" diye tanımlamış, Kuzey Kore lideri de Trump'a "bunak ve akıl hastası" sözleriyle karşılık vermişti.

Bir zirve de Güney Kore ile

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Güney Koreli mevkidaşı Moon Jae-in ile de bir araya gelmeye hazırlanıyor. İki liderin gelecek ay düzenlenecek zirvede görüşeceği açıklanmıştı.

Zirve kararı, geçtiğimiz ay Güney Kore'nin Pyeongchang kentinde düzenlenen Kış Olimpiyatları sırasında yürütülen görüşmelerin ardından geldi. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un kızkardeşi Kim Yo Jong, Olimpiyatlar sırasında diplomatik temaslarda bulunmuştu.

1953 yılında sonra eren Kore Savaşı sonrası barış anlaşmasına imza atılmadığı için iki ülke teknik olarak hala savaşta sayılıyor.

AFP,dpa,rtr/ÖA,BK

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