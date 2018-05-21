 ABD ile Avrupa arasında İran konusunda görüş ayrılığı | ALMANYA | DW | 24.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ALMANYA

ABD ile Avrupa arasında İran konusunda görüş ayrılığı

Washington'da ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile bir araya gelen Almanya Dışişleri Bakanı Maas İran konusunda ABD ile görüşlerinin ayrıldığını söyledi. Bakan, "uzlaşma çok uzak" diye konuştu.

USA | Außeminister Maas und Pompeo (Getty Images/C. Somodevilla)

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ABD ve Avrupa'nın İran ile imzalanan nükleer anlaşmayla ilgili tartışmada "uzlaşma noktasının çok uzağında" olduklarını söyledi. Maas, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile buluşmasının ardından verdiği demeçte "tarafların son derece farklı tutum içinde olduklarını" belirtti. Bakan görüş ayrılığının ABD ile Avrupa arasındaki ilişkiler açısından endişeye yol açabileceğini ifade etti.

Avrupa Birliği (AB) ile imzacı Avrupa ülkelerinin anlaşmanın Tahran ile görüşmeler yoluyla genişletilmesi konusunda tam dayanışma içinde olduklarını söyleyen Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Beyaz Saray Güvenlik Danışmanı John Bolton ile yaptığı görüşmeden sonra, Washington ile İran'a dair yapacakları görüşmelerin zor geçeceğini Atlantik ilişkilere gölge düşmesinden endişe duyduklarını dile getirdi.

ABD'nin son derece önemli bir ortak olduğunu vurgulayan Heiko Maas, diyaloğun sürdürülmesini kararlaştırdıklarını ve Almanya ile Avrupalı ortaklarının anlaşmaya bağlı kalmakta kararlı olduklarını Güvenlik Danışmanı Bolton'a aktardığını belirtti. Maas "Yakın çevremizde nükleer silahların yayılmasını istemiyoruz. İran'ın da anlaşmaya sadık kalması için elden gelen yapılmalıdır” dedi.

Fransa'dan ABD'ye eleştiri

Fransa Dışişleri bakanı Jean-Yves Drian, ABD'nin İran politikasını "son derece riskli" olarak tanımladı. Bakan bir radyoya yaptığı açıklamada, "ABD'nin tutumunun bölgedeki tehlikeyi daha da arttıracağını ve İran hakkında alınan ağırlaştırılmış yaptırımların diyaloğa katkıda bulunmayacağını" söyledi. Pompeo tarafından ilan edilen ağırlaştırılmış yaptırımların İran'daki muhafazakârları güçlendirip Cumhurbaşkanı Ruhani'nin konumunu zayıflatacağını belirten Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian "savaş tehlikesi görüyor musunuz?" sorusuna "evet" yanıtını verdi.

Başkan Donald Trump 8 Mayıs'ta İran ile imzalanan nükleer anlaşmadan çekildiklerin ve yaptırımların yeniden başlatılacağını duyurmuştu. Trump İran ile daha kapsamlı yeni bir anlaşma yapılmasını talep ediyor. Dışişleri Bakanı Pompeo İran'a "tarihin en ağır yaptırımlarının" uygulanacağını açıklamıştı.

İran televizyonunun bildirdiğine göre ruhani lider Ayetullah Ali Hamaney Çarşamba günü "ABD ile diyalog yürütmenin mümkün olmadığını, ABD'nin sözünü tutmadığını ve ABD'ye güvenilemeyeceğini" söyledi.

DW, afp/AG, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Maas: Avrupa İran anlaşmasında birleşmiş durumda

ABD Başkanı Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüşen Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Avrupa'nın İran'la yapılan nükleer anlaşması konusunda birleşmiş olduğunu söyledi. (23.05.2018)  

Maas İran gündemiyle Washington'a gidiyor

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, İran nükleer anlaşmasını görüşmek üzere ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Washington'da bir araya gelecek. (21.05.2018)  

Benzer içerik

Argentinien Treffen G20 Außenminister in Buenos Aires | Heiko Maas, Bundesaußenminister

Maas İran gündemiyle Washington'a gidiyor 21.05.2018

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, İran nükleer anlaşmasını görüşmek üzere ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Washington'da bir araya gelecek.

USA Besuch Außenminister Heiko Maas, SPD in Washington

Maas: Avrupa İran anlaşmasında birleşmiş durumda 23.05.2018

ABD Başkanı Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüşen Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Avrupa'nın İran'la yapılan nükleer anlaşması konusunda birleşmiş olduğunu söyledi.

Präsident Hassan Ruhani

Ruhani'den yeni İran stratejisini açıklayan ABD'ye tepki 22.05.2018

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesinin yeni İran stratejisini açıklayan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'ya, "Dünya artık Amerika'nın dünyanın geri kalanı için kararlar vermesini kabullenmiyor" dedi.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Eylemciler, Almanya İçin Alternatif (AfD) partisinin 2015 yılında Berlin'de düzenlediği bir protestoya katılıyor.

AfD Berlin’deki eyleme katılanlara para verecek

Alman Meclisi'nde üçüncü büyük güç olan sağ popülist Almanya İçin Alternatif (AfD) partisinin Rheinland-Pfalz eyaleti teşkilatı, Berlin’de yapılacak AfD protestosuna katılacakların bir kısmına para vereceğini açıkladı. 

FOTO-GALERİ

default

Geçmişten bugüne Kraliyet gelinlikleri

Kraliyet ailesini takip edenler için en önemli detay düğünde nasıl bir gelinlik giyinileceği olmuştur. Diğer Kraliyet gelinlik modelleri gibi Prens Harry ile bugün evlenecek Meghan Markle'ın gelinliği de çok konuşulacak. 