ABD Gazze'deki şiddet olaylarının soruşturulmasını engelledi

Gazze Şeridi'nde pazartesi günkü kanlı olayların ardından ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde şiddet olaylarının bağımsız şekilde soruşturulmasına yönelik karar tasarısını bloke etti. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da, ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinin Kudüs'e taşımasını protesto etmek için sınırda toplanan Filistinliler ile İsrail ordusu arasındaki şiddet olaylarının sorumlusunun Hamas olduğu belirtildi.

Gazze Sağlık Bakanlığı yaralanan her iki kişiden birinin kurşunlara hedef olduğunu belirtti

Pazartesi günü Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 58'e çıkarken, 2 bin 770'in üzerinde yaralı olduğu bildirildi. Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada her iki kişiden birinin kurşunla yaralandığı belirtildi.

8 aylık bebek hayatını kaybetti

Bakanlık tarafından Salı günü yapılan açıklamada, olaylar sırasında hayatını kaybedenler arasında sekiz aylık bir bebeğin de olduğu belirtildi. Bebeğin, Filistinliler ile İsrail askerleri arasındaki arbede sırasında sıkılan göz yaşartıcı gazı soluduğu ve hayatını kaybettiği bilgisi verildi.

Pazartesi günü, 2014 yılındaki Gazze Savaşı'ndan bu yana en fazla kişinin öldüğü gün oldu.

Alman haber ajansı dpa, BM Güvenlik Konseyi üyelerinin şiddet olaylarının soruşturulmasını talep ettiklerini ancak bu yönde bir soruşturmayı da kapsayan karar tasarısı talebinin ABD tarafından bloke edildiğini bildirdi. BMGK üyeleri buıgün Gazze Şeridi'ndeki şiddet olaylarını görüşecek. Oturumda, BM'nin Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nikolay Mladenov'un dinlenmesi bekleniyor.

Beyaz Saray: Barış süreci etkilenmeyecek

Trump'ın sözcüsü Raj Shah ABD'nin en uygun zamanda barış planını sunacağını belirtti

Gazze Şeridi'ndeki şiddet olaylarının ardından Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, yaşananların sorumluluğunun radikal İslamcı Hamas örgütünde olduğu belirtildi. Başkan Donald Trump'ın sözcülerinden Raj Shah, Hamas'ın mevcut durumdan yararlandığını ifade etti. Sözcü şiddet olaylarının barış sürecini etkilemeyeceğini ve ABD hükümetinin uygun bir zamanda barış planını takdim edeceğini belirtti.

Pazartesi günü 2014'teki Gazze Savaşı'ndan bu yana en fazla Filistinlinin öldüğü gün oldu

30 Mart tarihinden bu yana Gazze Şeridi'nde onbinlerce kişi "Büyük Dönüş Yürüyüşü" kapsamında protesto gösterileri düzenliyordu. Protestolar Filistinliler için Nakba (Felaket) Günü olan bugün sona eriyor. Filistinliler 15 Mayıs tarihinde Nakba anmaları düzenliyor. Filistinliler 1948 yılında İsrail devletinin kurulmasını kendileri için felaket olarak kabul ediyor.

DW, dpa/ GA, EC

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