 ABD Dışişleri′nden erken seçim açıklaması | TÜRKİYE | DW | 19.04.2018
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TÜRKİYE

ABD Dışişleri'nden erken seçim açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'de seçimlerin olağanüstü hâl koşullarında "özgür, adil ve şeffaf bir biçimde yapabileceği konusunda endişeleri olduğunu" açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Türkiye'de 24 Haziran'da yapılması kararlaştırılan erken seçimlerle ilgili basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Günlük basın toplantısında konuşan Nauert, "Olağanüstü hâl sırasında seçimlerin Türk hukuku ve Türkiye'nin uluslararası yükümlülükleriyle tutarlı bir şekilde, bütünüyle özgür, adil ve şeffaf bir biçimde yapılması zor olacaktır" dedi.

Türkiye'nin yaklaşık iki yıldır OHAL altında olduğunu belirten Nauert, "bu tip bir olağanüstü hâl sırasında seçimlerin söz konusu şekilde yapılabileceğinden endişe duyduklarını" söyledi.

Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişimi sonrası 20 Temmuz 2016'da alınan kararla yürürlüğe giren olağanüstü hâl uygulaması, Çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda yapılan oylama ile yedinci kez uzatıldı.

AKP ve MHP'nin ortak erken seçim önergesi, TBMM Anayasa Komisyonu'nda oy birliğiyle kabul edildi. Önerge, Cuma günü TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek.

DW,rtr/EC,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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