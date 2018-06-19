 ABD BM İnsan Hakları Konseyi’nden çıkıyor | DÜNYA | DW | 19.06.2018

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DÜNYA

ABD BM İnsan Hakları Konseyi’nden çıkıyor

Birleşmiş Milletler çevrelerinden edinilen bilgilere göre ABD, BM İnsan Hakları Konseyi’nden çıkacağını açıklayacak.

UN-Sicherheitsrat (picture-alliance/ZumaPress/M. Brochstein)

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley'in Salı akşamı ortak bir basın açıklaması yaparak Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nden çıkma kararını açıklayacakları belirtiliyor. ABD'nin kararına gerekçe olarak konseyin İsrail karşısında önyargılı olmasını göstereceği kaydediliyor. Kararın bu gece yarısı TSİ 00.00'da Washington'da kamuoyuna açıklanacağı belirtiliyor.

Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stephane Dujarric konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı. Dujarric "Yorum yapmadan önce kararın detaylarını duyana kadar bekleyeceğiz” dedi. Ancak hem BM yetkilileri hem de ABD hükümet çevreleri Washington'ın Konsey'den çıkma kararı açıklayacağını doğruladı.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley daha önce de BM İnsan Hakları Konseyi'nden çıkma tehdidinde bulunmuştu. Haley üyeleri arasında Venezuela, Küba, Çin, Burundi ve Suudi Arabistan gibi insan hakları ihlalleri yapan ülkelerin olduğunu belirttiği Konsey'in bir "siyaset, ikiyüzlülük ve bahane forumu” olduğunu söylemişti.

ABD merkezi Cenevre'de olan konseyi İsrail karşıtı olmakla suçluyor ve konseyde reform yapılmasını istiyordu. 47 üyeli BM İnsan Hakları Konseyi üye ülkelerde insan haklarına riayet edilip edilmediğini denetliyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden (Human Rights Watch) ABD'nin atacağı adıma tepki geldi. HRW İcra Direktörü Kenneth Roth, "Trump yönetiminin çekilmesi tek boyutlu insan hakları politikasının üzücü bir yansımasıdır” dedi. Roth, "BM İnsan Hakları Konseyi Kuzey Kore, Suriye, Myanmar, Güney Sudan gibi ülkelerde önemli bir rol oynadı ancak Trump sadece İsrail'i savunmayı önemsiyor gibi görünüyor” diye konuştu.

ABD 2006 yılında kurulan organizasyona katılmayı Georg W. Bush'un başkan olduğu dönem reddetmişti. Barack Obama'nın iktidara geldiği 2009 yılında ABD konseye üye olmuştu. Trump'ın başkanlığı döneminde ABD Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO'dan ayrılmış, Birleşmiş Milletler fonunu kesmiş ve BM'nin desteklediği Paris İklim Anlaşması'ndan çıkacağını duyurmuştu.

AFP / EC, HS

©Deutsche Welle Türkçe

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