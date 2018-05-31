ABD Avrupa’ya ek gümrük vergisi uygulayacak

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, bu Cuma gününden itibaren Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden ithal edilen çelik ve alüminyum ürünlerinden ek gümrük vergisi alınacağını açıkladı. Ross, Perşembe günü Washington'da yaptığı açıklamada, ek gümrük vergisi konusunda AB ülkeleri ile geçen haftalarda yapılan görüşmelerden memnun edici bir sonuç alınamadığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Mart ayında ABD'ye ithal edilen çelik ürünlerine yüzde 25, alüminyum ürünlerine ise yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulama kararı almıştı. Ancak AB ülkeleri ilk etapta bu uygulamadan muaf tutulmuştu. Bir ay önce AB ülkelerine tanınan süre dolmuş, ancak Trump süreyi 1 Haziran'a kadar uzatmıştı. Ancak ABD ile AB arasında yapılan müzakerelerde sonuç alınamadı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD'nin kararının duyurulmasından kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, AB'nin ABD'ye "akıllı, kararlı ve hep birlikte” yanıt vereceğini vurgulamıştı. Merkel, Portekiz'in başkenti Lizbon'da yaptığı açıklamada, ABD'nin ek gümrük vergisinin Dünya Ticaret Örgütü'nün kurallarıyla örtüşmediğine işaret etmişti.

AB de misilleme olarak Amerikan ürünlerine ek gümrük vergisi uygulamayı planlıyor. Yaklaşık 3 milyar euro tutarındaki ürünlere yönelik ek gümrük vergisinin ABD'den ithal edilen viski, motosiklet ve kot pantolon gibi ürünleri etkilemesi bekleniyor.

AFP/JD,BK

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