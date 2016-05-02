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DÜNYA

ABD Alman El Kaide üyesinin iadesini isteyecek

ABD, Polonya'da doğup sonradan İslam dinini kabul eden Alman vatandaşı Christian Ganczarski'nin Fransa'dan iadesini isteyecek. Ganczarski, Usame Bin Ladin'e destek vermek ve terör saldırısı hazırlığı yapmakla suçlanıyor.

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ABD'nin Fransa'dan Polonya'da doğan ve sonradan İslamiyet'i kabul eden Alman El Kaide üyesi Christian Ganczarski'nin iadesini istemeye hazırlandığı bildirildi.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından çarşamba günü yapılan açıklamada, Ganczarski'nin El Kaide'nin eski lideri Usame Bin Ladin'e destek vermek ve terör saldırılarının hazırlanmasında yardımcı olmakla suçlandığı belirtildi.

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Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde iç istihbarat teşkilatı 40 radikal İslamcı kadını izlemeye aldı. Bu kadınların hapisteki eşlerinin yerini doldurduğu belirtiliyor.

El Kaide lideri Eymen el Zevahiri, Suriye'deki cihatçılara birleşmeleri ve "düşmana" karşı gerilla savaşı yürütmeleri çağrısı yaptı. (24.04.2017)

2002 yılında Tunus'un Cerba adasında bir sinagoga düzenlenen ve 21 kişinin öldüğü saldırının zanlılarından Christian Ganczarski, Fransa'da 18 yıl hapse mahkûm edildi. (06.02.2009)

Çeşitli terörizm suçlamalarıyla Fransa'da 15 yılı aşkın süre tutuklu kalan 51 yaşındaki Ganczarski'nin 11 Eylül saldırılarından önce El Kaide'nin üst düzey yöneticileriyle düzenli olarak bağlantı kurduğu iddia ediliyor.

ABD'li savcı Dana Boente, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Ganczarski'nin El Kaide'ye "ABD ordusu ve müttefiklerine saldırı düzenlemeleri amacıyla bilgi ve teknoloji aktardığını" söyledi.

İddialara göre 1999 ve 2001 yılları arasında en az beş kez Almanya'dan Pakistan ve Afganistan'a seyahat eden Christian Ganczarski'nin orada "Afrika'nın doğusundaki ABD büyükelçiliklerinin bombalanmasını planlayan ve icra eden kişiler ve Usame Bin Ladin'le bir araya geldiği" belirtildi.

Geçen hafta Fransa'da tutulduğu cezaevinde üç gardiyanı makasla yaralayan Ganczarski, Tunus'taki bir sinagoga düzenlenen ve 21 kişinin ölümüyle sonuçlanan bombalı saldırıdaki rolü nedeniyle 2009'da Paris'teki bir mahkeme tarafından 18 yıl hapse mahkum edilmişti. Geçen hafta cezaevinde düzenlediği saldırının ardından hakkında başlatılan soruşturmanın Ganczarski'nin olası bir iadesini geciktirebileceği tahmin ediliyor.

dpa/BÜ/HS

© Deutsche Welle Türkçe

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