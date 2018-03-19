ABD: Afrin′de yaşananlar endişe verici | DÜNYA | DW | 19.03.2018

ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington yönetiminin Afrin'de yaşanan gelişmelerden "derin endişe" duyduğunu açıkladı. Açıklamada, Afrin büyük çoğunlukla Kürtlerin yaşadığı şehir olarak belirtilirken, Türk ordusunun ve Türkiye destekli muhaliflerin saldırı tehdidi karşısında nüfusun çoğunluğunun kaçtığı ifade edildi.

Yazılı açıklamada, "ABD Türkiye, Rusya ve Suriye rejimi dahil Suriye'nin kuzeybatısında operasyon yürüten ilgili aktörleri uluslararası insani yardım kuruluşlarının bölgeye girişine izin vermeye çağırıyor" denildi. Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Afrin'de bir operasyonu olmadığını ve şehirde son 48 saatte yaşananlardan derin endişe duyduğunun altını çizdi.

Açıklamada, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin Afrin'deki ev ve dükkanları yağmaladığı iddialarına da değinildi; bu konudaki ciddi endişelerin Türk yetkiliere iletildiği kaydedildi.

20 Ocak'ta Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na başlayan Türk Silahlı Kuvvetleri Pazar günü ÖSO güçleriyle birlikte şehri kontrol altına almıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Pazartesi günü yaptığı açıklamada harekatın Afrin'le sınırlı kalmayacağını YPG'nin kontrolünde olan Menbiç, Kobani, Tel Abyad, Resulayn ve Kamışlı gibi yerleşimlerde devam edeceğini söylemişti.

DW,rtr/GY,EC

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