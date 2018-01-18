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TÜRKİYE

ABD: Afrin operasyonu istikrara yarar sağlamaz

TSK'nın olası Afrin operasyonu öncesinde Hatay’daki hudut karakollarından YPG mevzileri top ateşine tutuldu. ABD Dışişleri’nden üst düzey bir yetkili atılan askeri adımların "istikrarsızlaştırıcı" olduğunu söyledi.

Türkische Panzer in Syrien (Reuters/U. Bektas)

Hatay'ın Suriye sınırındaki Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçelerindeki hudut karakollarından Afrin'deki PYD/YPG mevzilerine gün içerisinde yaklaşık 40 top atışı yapıldı. Atışların özellikle askeri yığınak yapılan Hassa'nın Sugediği bölgesinden tanklarla gerçekleştirildiği belirtiliyor. 

Topçu ateşinin yanı sıra gün içerisinde ayrıca Özgür Suriye Ordusu birlikleri sivil plakalı otobüslerle sınırın öbür tarafına geçti. Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçen yaklaşık 20 otobüs Azez tarafına ilerledi.

Afrin'e top atışıyla ilgili ABD'den yeni bir açıklama daha geldi. Reuters ajansının haberine göre ABD Dışişleri'nden üst düzey bir yetkili, Afrin'e Türk topçu ateşinin bölgesel istikrarı zayıflatacağını ve Türkiye'nin sınır güvenliğine yardımcı olmayacağını söyledi.

Yetkili "Askeri bir operasyonun ne bölgesel istikrara, ne Suriye'nin istikrarına ne de Türkiye'nin sınır güvenliği ile ilgili endişelerinin giderilmesi amacına hizmet edeceğine inanıyoruz” diye konuştu.

Türk ordusundaki hareketlilikle ilgili haberler konusunda sınırlı bilgiye sahip olduğunu vurgulayan yetkili, "İlk gelen haberlerin işaret ettiği türden tehditler ya da faaliyetlerin, söz konusu meselelerde bir ilerleme sağlamayacağını düşünüyoruz. Bunlar istikrarsızlaştırıcıdır” dedi.

USA Sprecher des UN-Generalsekretärs Stéphane Dujarric in New York (Imago/ZUMA Press/M. Brochstein)

Stephane Dujarric

BM: Afrin operasyonu endişe verici 

Öte yandan bir açıklama da Birleşmiş Milletler’den geldi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Sözcüsü Stephane Dujarric Türkiye’nin Afrin’e yönelik operasyon hazırlığının endişe yarattığını söyledi. BM Genel Merkezi’nde bir basın toplantısı düzenleyen Dujarric olası Afrin operasyonunun Suriye’ye yollanan insani yardımların durmasına ya da aksamasına yol açacağından endişe duyduklarını söyledi. Dujarric BM yetkililerinin Türk yetkililerle görüşmeyi sürdürdüklerini kaydetti.

AA: Rusya Afrin'deki askerlerini çekmeye başladı

Anadolu Ajansı Afrin operasyonu öncesinde Rusya'nın bölgedeki askerlerini çekmeye başladığını yazdı. Ajans, Rus askeri polisinin Esad rejiminin kontrolündeki Nubul ve Zehra beldelerine ulaştığını duyurdu. Haberde Rus askeri polisinin bir kısmının halen Afrin'de bulunduğu belirtildi.

Anadolu Ajansı ayrıca Tel Ebyad yakınında da bir hareketlilik olduğunu geçti. Haberde ABD ordusuna ait zırhlı araç ve pikaplardan oluşan askeri konvoyların Tel Ebyad'da Suriye'nin Türkiye sınır hattına geldiği belirtildi. Askeri konvoyun yaptığı incelemeler sonrasında sınıra "binden fazla” PYD/YPG üyesinin gelerek buradaki gözlem noktalarına takviye yaptığı belirtildi.

DW,DHA,Reuters/EC,BK

©Deutsche Welle Türkçe

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