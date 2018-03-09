ABD Çin′e yeni gümrük vergileri getirdi | EKONOMİ | DW | 22.03.2018



Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Çin'e 10 farklı sektörde 50 milyar dolardan fazla ek gümrük vergisi getiren ve yatırım kısıtlamaları içeren genelgeyi imzaladı. Söz konusu sektörlerin robot teknolojisi, uzay teknolojisi, denizcilik ve modern raylı sistemler ile elektrikli araçlar ve bio farma ürünleri de içerdiği bildirildi.

Beyaz Saray'da bir açıklama yapan Trump Çin'e uygulanacak yeni gümrük vergilerinin Çin'in ABD'de fikri mülkiyet hakları hırsızlığı yaptığına dair iddiaların incelenmesi sonrası getirildiğini ve 60 milyar doları bulabileceğini söyledi. Trump Çin'in ABD'ye yatırımlarına da kısıtlama getirilmesi yönünde Hazine Bakanlığı'na yaptırım önerisi getirmesi talimatı verdi.

Çinli ürecilere karşı ABD'nin aldığı önlemlere Pekin'in karşılık verip vermeyeceği tartışılıyor.

ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer bir süredir Çinli şirketlerin ABD'deki fikri hakları ihlal edip etmediğini araştırıyordu. İnceleme neticesinde Çin'in Amerikan şirketlerini, teknolojiyi Çin şirketlerine devretmeye zorlamak için yabancı mülkiyet kısıtlamalarını kullandığı tespit edildi.

Çin'den karşı hamle gelecek mi?

Çin Ticaret Bakanlığı önlemlerin "her iki tarafa da zararlı" olabileceği konusunda uyarıda bulundu. Bakanlık açıklamasında, Çin'in böylesine tek taraflı ve korumacı eylemlere şiddetle karşı olduğunu ve çıkarlarını savunmak için "gerekli tüm önlemleri" alacağı belirtildi. Diğer yandan kapalı kapılar ardında yapılan görüşmelerde Pekin'deki üst düzey siyasetçiler bir grup yabancı devlet adamına Çin'in ABD önlemlerine "aşırı tepki göstermeyeceğini" söylediği bildirildi.

AB'ye ek gümrük vergileri durduruldu

Çin ile ilgili açıklamadan birkaç saat önce ABD Avrupa Birliği (AB) ile arasında gerginliğe ve ticaret savaşları tehditlerine varan açıklamalara yol açan AB'ye çelik ve aliminyumda ek gümrük vergisi uygulaması kararında geri adım atmıştı.

Açıklamayı yapan ABD Ticaret Temsilcisi Lighthizer Başkan Trump'ın Perşembe gecesi yürürlüğe girecek çelik ve aliminyumda ek gümrük vergisi uygulamasını AB ve diğer bazı ülkeler için durdurduğunu söyledi. Ancak Çin'in bu ülkeler arasında yer almadığı bildirildi.

Lighthizer Avustralya, Brezilya, Güney Kore, Kanada ve Meksika'nın da ek gümrük vergisi uygulamasının dışında tutulacağını söyledi.

ABD, Avrupa Birliği'ne yönelik ek gümrük vergisi kararından ise son anda geri adım attı.

Almanya karardan memnun

Trump'ın AB yönelik ek gümrük vergisi uygulamasından geri adım atması Almanya tarafından memnuniyetle karşılandı. Maliye Bakanı Olaf Scholz "Çünkü korumacılık yanlış yoldur. Refahımızın temeli serbest ticarettedir" dedi.

Almanya, AB ülkeleri arasında ABD'ye yapılan çelik ihracatından ilk sırada yer alıyor.

Geri adım kararı, Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde dahil karar vericilerin dünya ekonomisinde uzun yıllardır en kapsamlı ekonomik toparlanmayı baltalayabilecek bir küresel ticaret çatışması uyarısının ardından geldi.

Ticaret savaşları uyarısı

Trump, çelik ve alüminyum ithalatına ek gümrük vergisi getirilmesini öngören düzenlemeyi 8 Mart'ta imzalamıştı. Beyaz Saray'da Amerikalı çelik ve alüminyum işçileri eşliğinde konuşan Başkan, bu sektörlerde ABD'ye düşük maliyetli mal satan devletleri damping yapmakla suçlamıştı.

Washington bu ülkelerin ABD'ye yapacakları çelik ihracatında yüzde 25, alüminyumda ise yüzde 10 gümrük vergisi ile karşı karşıya kalacağını belirtmişti.

Çin Halk Cumhuriyeti ABD'yi Başkan Trump'ın ithal çelik ve alüminyuma ek gümrük vergisi koyma planlarının ticaret savaşına yol açabileceği hususunda uyarmış, ABD ile ticaretinde geçen yıl rekor fazla elde eden Avrupa Birliği de karşı önlemler için hazırlığa girişmişti.

DW/Reuters/SSB/GY

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