 Abbas′tan Filistin için barış konferansı çağrısı | DÜNYA | DW | 20.02.2018
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DÜNYA

Abbas'tan Filistin için barış konferansı çağrısı

Filistin lideri Mahmud Abbas, BM'de yaptığı konuşmada Filistin sorununa çözüm için uluslararası bir barış konferansı düzenlenmesini istedi.

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Filistin lideri Mahmud Abbas

Filistin lideri Mahmud Abbas yeni bir Ortadoğu barış süreci başlatılması için 2018'in ortalarında uluslararası bir konferans düzenlenmesi çağrısında buldu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne seslenen Abbas, "komaya giren" İsrail ve Filistin arasındaki barış planının canlandırılmasını istedi.

Abbas konuşmasında Filistin sorununun çözümü için uluslararası bir mekanizma kurulmasının önemini vurguladı. Filistin lideri uluslararası konferansın Filistin'in BM üyeliğinin önünü açması gerektiğini de dile getirdi.

Abbas, konuşmasında İsrail'in "hukukun üstünde" davranmakla ve iki devletli çözüme kapıyı kapatmakla suçladı. Konuşmasının ardından salonu terk eden Abbas, İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Dannon tarafından eleştirildi.

Abbas'ı diyalogtan kaçmakla suçlayan Dannon, "Çözümün bir parçası olmadığını sözlerimizle ve eyleminizle açıkça gösterdiniz. Sorun sizsiniz" dedi.

Nikki Haley: Peşinizden koşacak değiliz

Öte yandan ABD'nin BM Büyükelçisi Nikki Haley, Abbas'a ABD'nin görüşmeye hazır olduklarını söyledi, ancak "peşinizden koşacak değiliz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacaklarını açıklamasının ardından Filistinlilerin, ABD'nin bölgede barış için tarafsız bir arabulucu olduğuna dair endişeleri artmıştı. 

ABD arabulucuğunda yürütülen İsrail ve Filistin arasındaki barış görüşmeleri 2014 yılında çıkmaza girmişti. Trump yönetiminin soruna çözüm için yeni bir barış planı üzerinde çalıştığı biliniyor.

AFP,NS/ÖA

@ Deutsche Welle Türkçe

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