AB yetkilisi Türkiye ile "gerçekçi ilişki" istedi

AB Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu komiseri Johannes Hahn, Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin "daha gerçekçi bir şekle sokulması gerektiğini" söyledi.

Hahn, Türkiye ile tam üyelik yerine kısa bir süre önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un gündeme getirdiği "stratejik ortaklık" kurulabileceğini ve diğer AB üyelerinin de bu öneriyi tartışmalarını umduğunu belirtti.

Hahn, Türkiye'nin başta Almanya olmak üzere bazı AB ülkeleriyle yakınlaşma aramasıyla ilgili olarak "Sadece tatlı sözler yetmez. Önemli olan olgulardır ve bu olgular henüz değişmemiştir” dedi.

Hahn sözlerini şöyle sürdürdü: "Halâ on binlerce gazeteci, avukat, akademisyen ve devlet görevlisi cezaevindedir ya da geçim imkânları ellerinden alınmıştır. Hukuk devleti açısından kabul edilemez olan bu durumda değişiklik olmamıştır.”

Hahn, Almanya'nın "Suriyeli mülteciler için Türkiye'ye taahhüt edilen yardımların AB bütçesinden karşılanması" şeklindeki önerisini eleştirdi. Johannes Hahn, "Üye ülkeler kendiliklerinden karar verdikleri yeni harcamaların ortak bütçeden yapılmasını istiyorsa o zaman bu kaynağın nereden sağlanacağını ve hangi diğer ülkelere ayrılan harcamaların azaltılacağını da söylemek durumdadırlar” dedi.

"Türkiye geri kabul anlaşasını feshetmez"

Hahn, Türkiye'ye henüz ödenmemiş olan 3 milyar euroluk yardımın Birlik bütçesinden yapılmasının "imkânsız ve yanlış" olacağını söyledi. Komisyon üyesi 2015 yılında Türkiye'ye yapılması kararlaştırılan mülteci yardımlarının üçte birinin Birlik bütçesinden, üçte ikisinin ise üye ülkelerin milli bütçelerinden yapılmasının kararlaştırılmış olduğunu hatırlattı. Türkiye, AB yardımları karşılığında illegal yollardan Yunan adalarına geçen Suriyeli mültecileri geri kabul etmeyi taahhüt etmişti.

Hahn, AB'nin mülteci yardımını yapmaması ya da taahhüdünü kısmen yerine getirmesi durumunda Türkiye'nin mülteci geri kabul anlaşmasını feshedebileceğini sanmadığını belirtti. "Korku senaryolarına değer vermiyorum, Avrupa şantaja boyun eğmez” diyen Komisyon üyesi Hahn, AB'nin yeni bir mülteci akınına üç yıl öncekinden çok daha hazırlıklı olduğunu ve aynı zamanda da "Türkiye'nin bu gibi oyunlara yeltenmeyip intibakı sağlanmış mültecileri ülkede tutmak isteyeceği" görüşünde olduğunu sözlerine ekledi.

dpa/AG/HS

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