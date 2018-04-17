 AB yargısından eşcinsel evliliklerde yabancı eşe emsal oturum izni | AVRUPA | DW | 05.06.2018

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AVRUPA

AB yargısından eşcinsel evliliklerde yabancı eşe emsal oturum izni

Avrupa Adalet Divanı evli eşcinsel çiftlerden AB vatandaşı olmayan yabancı eşe oturum hakkı verilmesi gerektiğine hükmetti. Karar eşcinsel Rumen vatandaşının oturum hakkı alamayan ABD'li eşinin itirazı üzerine verildi.

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Avrupa Adalet Divanı, Romanya hükümetinin eşcinsel bir Rumen vatandaşının ABD'li eşine oturum hakkı vermek zorunda olduğuna hükmetti. Mahkemenin kararına göre eşcinsel evliliklerin yasal olmadığı Romanya, 2010'da  eşcinsel evliliğin yasal olduğu Belçika'da evlenen çiftin evliliklerini geçerli saymak zorunda.

ABD vatandaşı Clai Hamilton, 2012 yılında Romanyalı eşi Adrian Coman'le birlikte bu ülkede yaşayabilmek için süresiz oturum başvurusunda bulunmuş, ancak başvurusu Romanya'da eşcinsel evliliklerin geçerli sayılmadığı gerekçesiyle reddedilmişti. Çift, karara itiraz edince dava Avrupa Adalet Divanı'na intikal etmişti.

Davada ilgili hükmü veren yargıçlar, eşcinsel evliliğin yasal sayılmadığı Romanya da dahil, üye ülkelerin bu evlilikleri yasallaştırıp yasallaştırmamak konusunda özgür olduğunu, ancak bu durumun bir Avrupa Birliği (AB) vatandaşının aynı cinsiyetten eşine oturum hakkı tanımayarak söz konusu vatandaşın Birlik içindeki oturum özgürlüğüne engel teşkil edemeyeceğini belirtti.

Karardan duyduğu memnuniyeti ifade eden Coman, "Şimdi artık herhangi bir Romen yetkilinin gözlerinin içine bakabiliriz ve ilişkimizin AB'de hareket özgürlüğü için eşit derecede değerli ve eşit derece geçerli olduğu bilinciyle Avrupa çapında hareket edebiliriz” diye konuştu.

Avrupa için Liberaller ve Demokratlar İttifakı'ndan Sophie in ‘t Veld, "Bu harika bir haber ve gökkuşağı aileleri için bir dönüm noktası” diye konuştu. Veld, "Hareket özgürlüğü tüm AB vatandaşları için bir hak. Bu [hak] vatandaşların kimi sevdiklerine göre sınırlandırılamaz” dedi.

Avrupa Komisyonu ise kararın Brüksel'in Birlik içinde sosyal değişimi zorlamak için verilen bir karar olmadığının altını çizdi. Komisyon sözcüsü Margaritis Schinas, "[Konuyla ilgili] yetki üye devletlerdedir. Ancak bu, ayrımcılığın önüne geçmek için yararlı bir açıklığa kavuşturma oldu” şeklinde konuştu.

dpa,rtr / SÖ,GY

© Deutsche Welle Türkçe

 

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