 AB ve Meksika ticaret anlaşmasını güncelliyor | EKONOMİ | DW | 22.04.2018
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EKONOMİ

AB ve Meksika ticaret anlaşmasını güncelliyor

Avrupa Birliği ve Meksika, taraflar arasında yaklaşık 20 yıldır yürürlükte olan serbest ticaret anlaşmasının güncellenmesi için anlaştı. Bu hamle, Trump'ın korumacı ticaret önlemlerine karşı bir mesaj olarak yorumlandı.

Meksika Devlet Başkanı Nieto

Meksika Devlet Başkanı Nieto

Avrupa ile Meksika arasında 1999'dan beri yürürlükte olan serbest ticaret anlaşmasının güncellenmesine karar verildi.

Taraflar arasında sağlanan mutabakatla ilgili açıklama yapan Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto, konuya dair prensip anlaşmasına Brüksel'de varıldığını duyurdu. Beş günlük Avrupa turu kapsamında Almanya'nın Hannover kentine gelen Nieto, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bu anlaşmanın yenilenmesi, dünyanın en önemli ekonomi bloklarının öncelikli ortakları olarak ilişkilerimizi pekiştirecek ve pazarlarımızı genişletecek" dedi.

Meksika'dan ithal edilen bir dizi tarım ürününe uygulanan gümrük vergilerinin kaldırılmasını öngören anlaşmayla ilgili açıklamada bulunan Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ise, "Meksika bu anlaşmayla Kanada, Japonya ve Singapura'a katıldı. Böylece açık, adil ve kurallara dayanan ticaretin savunulmasında AB ile birlikte çalışmaya gönüllü ortaklar listesi de genişliyor" ifadesini  kullandı.

Meksika ile varılan mutabakat, Japonya ile AB arasında geçen yıl yapılan benzer bir anlaşmanın ardından geldi. Avrupa Birliği önümüzdeki hafta da Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) ülkeleri Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Uruguay ile görüşecek.

Trump faktörü

Donald Trump'ın göreve gelmesinin ardından ABD ile daha önceden yaptığı ticaret ittifakı planlarını rafa kaldıran AB, bunun yerine Brüksel'le aynı eğilimdeki ülkelerle anlaşmalar imzalayarak açık pazarların teşviki konusunda öncülüğe soyunmuştu.

Brüksel'le yapılan anlaşma Meksika açısından ise bu ülkenin ABD'ye olan bağımlılığını azaltmaya yönelik bir girişim olarak görülüyor. Meksika'dan ihraç edilen ürünlerin yüzde 80'i ABD'ye gidiyor. Ülke ithalatının yaklaşık yarısı ise ABD'den yapılıyor. Ancak Trump'ın ABD aleyhine olduğunu savunduğu Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nı (NAFTA) revize ettirme ısrarı, Meksika için AB ile yapılacak yeni bir serbest ticaret anlaşmasını daha acil kıldı.

Meksikalı makamlardan yapılan açıklamalarda, Brüksel'le varılan anlaşmanın yürürlüğe girmesinin ardından AB'ye ihraç edilecek portakal suyu, ton balığı, bal, sabır otu şurubu, meyve ve sebzelere gümrük vergisi uygulanmayacağı belirtildi. Anlaşma kapsamında hizmet, iletişim ve teknoloji sektörlerinde de düzenlenmeler öngörülüyor.

Meksika ve Avrupa Birliği'nden yetkililerin, prensip olarak üzerinde fikir birliğine vardıkları anlaşmanın teknik detayları konusunda çalışmaya devam edecekleri ve yıl sonuna kadar nihai bir metin ortaya çıkarmayı hedefledikleri açıklandı.

AP,rtr/CÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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