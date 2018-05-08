 AB ve Balkan liderleri Sofya′da bir araya geliyor | AVRUPA | DW | 17.05.2018
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AVRUPA

AB ve Balkan liderleri Sofya'da bir araya geliyor

AB ve altı Balkan ülkesinin liderleri bugün Sofya'da Balkanların AB'ye entegrasyon sürecini masaya yatıracak. Zirvede AB'nin İran ve ticaret konularında ABD yönetimine karşı birleşik bir tutum benimsemesi bekleniyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Theresa May ve Almanya Başbakanı Angela Merkel Sofya'da

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Theresa May ve Almanya Başbakanı Angela Merkel Sofya'da

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Aachen'da DW ve ARD'nin sorularını yanıtlayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Trump'ın İran kararını "hata" olarak nitelendirdi. Macron, "bugün Avrupa'nın çok taraflı düzenin garantörü konumunda" olduğunu söyledi. (09.05.2018)

ABD Başkanı Trump, "özünde kusurlu" olarak tanımladığı İran nükleer anlaşmasından çekildiklerini açıkladı. İran anlaşmaya sadık kalacağını duyururken, Trump'ın kararına AB, Fransa ve Almanya'dan tepki var. (08.05.2018)

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, beş yıl içinde Türkiye'nin AB üyesi olmasını hedeflediklerini söyledi. Akdağ, Alman Die Welt gazetesine verdiği mülakatta Afrin'i Esad yönetimine geri vermeyeceklerini de belirtti. (16.05.2018)

Avrupa Birliği (AB) ve üye adayı altı Balkan ülkesinin liderleri Perşembe günü AB dönem başkanı Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da bir araya geliyor.

Zirvede aday ülkeler Sırbistan, Bosna-Hersek, Karadağ, Makedonya, Arnavutluk ve Kosova'nın AB'ye daha yakın bir biçimde entegre edilmesi ve bu çerçevede yapılacak yatırımların yanı sıra hukuk devleti alanındaki uyum reformları konularının öne çıkması bekleniyor.

AB'nin zirve kapsamında AB ile Balkanlar arasındaki bağları güçlendirmek amacıyla yapılacak altyapı yatırımlarını teyit etmesi bekleniyor. Söz konusu yatırımların ulaştırma, enerji ve mobil iletişim alanlarında yapılması planlanıyor.

Yapılacak görüşmelerin ardından, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, öğleden sonra bir basın toplantısı düzenleyecek.

Donald Tusk

Donald Tusk

"Boşluğu Rusya, Çin, Türkiye dolduruyor"

28 AB ülkesinin liderlerinin, Çarşamba akşamı gayrıresmi bir akşam yemeğinde bir araya gelerek İran, ticaret ve dijitalleşme konularını görüştükleri bildirildi.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, zirve öncesinde AB liderlerine gönderdiği mektupta, bölgenin Avrupa'ya entegrasyonu konusunun "her iki taraf için de sağlam bir bağlılık" olarak kalması gerektiğini belirtti. Mektubunda Tusk, "Bölgeye insanların piyonlar olduğu jeopolitik bir satranç oyunu muamelesinde bulunmanın karşısında, AB'nin bölgenin tamamının istikrarı ve halklarının gelecekte refaha ulaşmasını samimiyetle umursayan tek ortak olduğuna eminim" ifadelerini kullandı.

Karin Kneissl

Karin Kneissl

Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl, Perşembe günü Welt gazetesine yaptığı açıklamada, AB'nin Balkanlara daha büyük önem atfetmesi çağrısında bulundu. Kneissl, "AB Avrupa'nın güneydoğusunu son yıllarda ihmal etti. Böyle olunca burada oluşan boşlukta Rusya, Çin, Türkiye ve Körfez devletleri gibi diğer ülkeler yer ediyor" şeklinde konuştu. Balkan ülkelerinin kat ettiği aşamaların takdir edilmesi gerektiğini vurgulayan Kneissl, "inandırıcı bir üyelik perspektifinin" bu ülkeleri önemli reformlara devam etme konusunda motive edeceğini söyledi.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ise, Funke Medya Grubu'na yaptığı açıklamada, "Avrupa eğer bizi sınırlarının dışında tutmak istiyorsa kendisine daha iyi bir gelecek kuramaz" dedi.

Trump'a mesaj

Sofya'daki zirve ayrıca, yaklaşık iki ay önce çelik ve alümünyum ithalatında gümrük vergisi uygulama kararı alan ve yaklaşık bir hafta önce 2015 yılında İran ile varılan anlaşmadan çekilen ABD Başkanı Donald Trump'a karşı bir mesaj niteliği de taşıyor. Trump'ın kararını eleştiren AB liderleri, İran anlaşmasının kurtarılması taraftarı. İran da ABD'nin kararına rağmen anlaşmaya bağlı kalacağını ve nihai kararının anlaşmaya imza atan diğer ülkelere bağlı olduğunu açıklamıştı.

Donald Tusk, yaklaşık bir hafta önce Twitter üzerinden, "Donald Trump'ın İran anlaşması ve ticaret konusundaki politikaları birleşik bir Avrupa yaklaşımıyla karşılaşacak. AB liderleri her iki konuyu da gelecek hafta Sofya'da masaya yatıracak" mesajını paylaşmıştı.

 

Tusk, Çarşamba günü de Trump'ı sert bir biçimde eleştirmiş ve ABD'nin İran anlaşmasından çıkması ve ticaret konusundaki tek taraflı politikaları karşısında AB'nin kararlı bir tutuma sahip olduğunu kaydetmişti.

Zirvede ayrıca ABD'nin İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması sonucu Gazze'de yaşanan olayların da gündeme gelmesi bekleniyor.

dpa,rtr/BÜ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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