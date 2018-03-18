 AB Türkiye′ye 3 milyar euro yardımı denetleyecek | AVRUPA | DW | 27.03.2018
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AVRUPA

AB Türkiye'ye 3 milyar euro yardımı denetleyecek

Avrupa Birliği, Suriyeli mülteciler için Türkiye'ye verdiği yardımları denetleneceğini duyurdu. Denetlemenin sonuçlarının bu sene içerisinde açıklanması bekleniyor.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde yer alan bir mülteci kampı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde yer alan bir mülteci kampı

Avrupa Birliği, Türkiye'ye ev sahipliği yaptığı Suriyeli mülteciler için verdiği yardımları denetleyeceğini açıkladı.

Avrupa Sayıştayı'nın Salı günü yaptığı açıklamaya göre kurumun denetçileri, AB tarafından 2016 ile 2017 senelerinde Türkiye'ye Suriyelilerin Türkiye'deki yaşam koşullarını desteklemek için verilen üç milyar euronun kullanılmasının etkinliğini denetleyecek.

Görevi Brüksel'in mali kaynaklarının nasıl yönetildiğini kontrol etmek olan AB Sayıştayı'nın denetçileri, fonun yapısı ve işleyişinin yanısıra yapılan yardımların sonuçlarını da teftiş edecek.

Avrupa Sayıştayı'nda bu fonun denetlenmesinden sorumlu denetçi Bettina Jakobsen, Türkiye'nin özellikle Suriye'deki savaş nedeniyle çok fazla göç aldığını ve 3 milyon 800 binden fazla kişi ile dünyanın en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan ülkesi olduğunu belirtti.

Jakobsen, "Bu nedenle AB'nin bu alandaki mali yardımının etkin bir şekilde gerçekleşip gerçekleşmediğini incelemek önemli" dedi.

Denetleme sonucunda ortaya çıkacak sonuçların bu sene içerisinde yayınlanması bekleniyor.

Türkiye'ye Suriyeli mülteciler için destek programı dahilinde AB, 2016 yılının başı ile 2017 yılının sonu arasında 72 proje ile 3 milyar euro değerinde anlaşma imzalamıştı. Avrupa Komisyonu'nun verilere göre Aralık 2017 itibarıyla bu projelere 1 milyar 85 milyon euro ödendi.

DW,dpa/DÇÜ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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