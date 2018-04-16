 AB Suriye′ye yaptırımları bir yıl daha uzattı | DÜNYA | DW | 28.05.2018

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DÜNYA

AB Suriye'ye yaptırımları bir yıl daha uzattı

AB Suriye rejimine yakın kişi ve kuruluşları hedef alan yaptırım listesini güncelleyerek süresini bir yıl daha uzattı.

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Brüksel'de bir araya gelen Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları, Birlik'in Suriye'ye uyguladığı yaptırımları 1 Haziran 2019 tarihine kadar uzatma kararı aldı. AB Konseyi'nden yapılan açıklamada, "AB, sivil halka yönelik devam eden baskıyı göz önüne alarak, Suriye rejimine ve destekçilerine uyguladığı kısıtlayıcı önlemleri AB'nin izlediği Suriye stratejisi doğrultusunda sürdürme kararı almıştır"  denildi.

Söz konusu yaptırımlar, petrol ambargosunun yanı sıra, belirli yatırımlara getirilen sınırlamalar ve Suriye Merkez Bankası'nın AB'deki varlıklarının dondurulması gibi önlemleri kapsıyor. Ülkeye telefon ve internetin izlenmesine imkân verecek aletler gibi "halkın baskı altına alınması" amacına yönelik kullanılabilecek her türlü donanım ve teknoloji ürününüm ihraç edilmesi de yasak kapsamında.

Suriye rejimi temsilcileri ve destekçilerine uygulanan yaptırımlar da güncellenerek yaptırım listesindeki kişi sayısı 259'a yükseltildi. Listede yer alan kişilere karşı AB'ye seyahat yasağı uygulanırken Avrupa'daki mal varlıkları dondurulmuş durumda. Kişiler dışında rejim yanlısı 67 kurum ve şirket de listede yer alıyor. 

Suriye'ye karşı silah ambargosu ise artık yürürlükte değil. AB'nin silah ambargosunun süresi 2013 yılında dolmuş, Esad karşıtlarına silah sevkiyatı yapmak İngiltere ve Fransa'nın engellemesi nedeniyle ambargonun uzatılması mümkün olmamıştı.

AFP/SÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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