AB Moskova Büyükelçisi′ni geri çağırdı | AVRUPA | DW | 23.03.2018

Rus çifte ajan Sergey Skripal ile kızı Yulya'nın İngiltere'de sinir gazı saldırısına uğraması sonrası İngiltere ile Rusya arasında yaşanan kriz dün Brüksel'de başlayan Avrupa Birliği (AB) liderler zirvesinde de gündeme geldi.

Avrupa Birliği liderleri İngiltere ile "tam bir dayanışma" içinde olduklarını açıklarken, Rus ajana yönelik saldırıdan "büyük olasılıkla Rusya'nın sorumlu olduğunu", "başka bir mantıklı açıklamanın olamayacağını" belirtti.

Hollanda Başbakanı Mart Rutte de "sonuçları koordine etmek" için AB'nin Moskova büyükelçisini istişarelerde bulunmak üzere geri çağırma kararı aldıklarını açıkladı. Almanya Başbakanı Angela Merkel ise Rusya'ya karşı daha farklı adımlar atılabileceğinin altını çizdi. Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün incelemelerinin sonucunu beklemek gerektiğini ifade eden Merkel, "Gerektiği takdirde başka adımların da atılması konusunda kararlıyız" dedi.

Eski Rus ajan Sergei Skripal ve kızı Yulia Skripal

AFP'ye konuşan bir AB yetkilisi ise "Bazı AB üyesi ülkeler Rus diplomatları sınır dışı etmeyi veya Rusya'daki diplomatlarını geri çağırmayı düşünüyor" diye konuştu. Ajans, Rus diplomatları sınır dışı etmeye hazır olan ülkeler arasında Fransa ve Litvanya'nın olduğunu bildirdi.

Moskova, Sergey Skripal ile kızı Yulya'nın 4 Mart'ta İngiltere'nin Salisbury kentinde zehirlenmesiyle bağlantılı oldukları suçlamalarını kesin bir dille reddetmişti. İngiltere hükümeti ise Noviçok gazı kullanılarak gerçekleştirildiğini belirttiği suikast girişiminden Rusya'yı sorumlu tutuyor. BBC'ye konuşan İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Rusya'nın sinir gazı stokladığı iddiasını ortaya atmış ve son 10 yıldır da "Noviçok" gazının bu tür suikastlarda ne şekilde kullanılabileceği üzerinde araştırmalar yürüttüğünü söylemişti.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü olayla ilgili inceleme başlattı.

AFP,dpa,rtr/BÖ,CÖ

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