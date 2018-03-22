AB liderleri Türkiye′yi kınayacak | AVRUPA | DW | 22.03.2018

Brüksel'deki Avrupa Birliği liderler zirvesinin basına sızan sonuç bildirgesi taslağına göre, AB Konseyi Türkiye'yi Akdeniz ve Ege Denizi'ndeki "yasa dışı faaliyetlerinden" ötürü kınayacak.
Bugün Brüksel'de başlayacak ve iki gün sürecek olan Avrupa Birliği (AB) liderler zirvesinde Türkiye de gündeme gelecek.
Basına sızan sonuç bildirgesi taslağına göre, AB üyesi ülkelerin liderleri Türkiye'yi Ege ve Akdeniz'deki "yasa dışı faaliyetlerinden" ötürü kınayacak. Liderlerin, iki Yunan askerinin Türkiye'de gözaltına alınmasına ilişkin de "ciddi endişelerini" dile getirmeleri bekleniyor.
Taslakta, "AB Konseyi Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'nde devam eden yasa dışı faaliyetlerini güçlü bir şekilde kınamaktadır, Kıbrıs ve Yunanistan'la dayanışma içinde olduğunun altını çizmektedir" ifadeleri yer alıyor.
Alman haber ajansı dpa'ya göre, bildirgede aynı zamanda "AB Türkiye'yi bu faaliyetlere bir önce son vermeye ve Kıbrıs'ın doğal kaynaklarını keşfetme ve kullanmasını öngören egemenlik haklarına saygı duymaya çağırmaktadır" ifadeleri kullanılıyor.
Türkiye'nin geçen ay İtalyan devletinin kontrolündeki enerji devi Eni'ye ait bir sondaj gemisinin Kıbrıs açıklarında doğal gaz aramasına engel olması, Ankara ile Brüksel'i karşı karşıya getirmişti.
Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk , Şubat ayında yaptığı açıklamada, Ankara ile "işbirliğine hazır olduklarını" ancak AB liderlerinin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 26 Mart'ta Bulgaristan'ın Varna kentinde görüşüp görüşmeyeceğine 22-23 Mart'taki AB Konseyi zirvesinde karar vereceklerini söylemişti.
Ancak AB kaynakları bu haftki açıklamalarında, yaşanan gerginliğe karşın Varna zirvesinin yapılması beklentisi içinde olduklarını açıklamıştı.
DW,dpa/BÖ,CÖ
© Deutsche Welle Türkçe
22-23 Mart'ta Brüksel'de düzenlenecek AB liderler zirvesi ve 26 Mart'ta Varna'da planlanan Türkiye-AB zirvesinde Türkiye ile ilişkiler masaya yatırılacak. AB uzmanı Demir Murat Seyrek'in analizi... (22.03.2018)
Ankara-Brüksel ilişkilerinin gerilmesine neden olan sondaj kriziyle ilgili AB'den yeni bir açıklama geldi. AB liderlerinin Türkiye'ye tepki olarak 26 Mart'taki Varna zirvesini iptal etmeleri gündemde. (23.02.2018)
Kıbrıs'taki sondaj krizine ABD 6'ncı filosunun da dâhil olduğu iddiaları bir süre sonra yalanlansa da tansiyonu yükseltmeye yetti. Uzmanlar, önümüzdeki süreçte yaşanabilecek gelişmeleri DW Türkçe'ye değerlendirdi. (09.03.2018)
Türkiye'nin Güney Kıbrıs hükümeti için doğalgaz arayan İtalyan sondaj gemisini engellemesinin ardından yaşanan krizi yorumlayan uzmanlar, bir kez daha adadaki çözümsüzlüğün bedelinin ödendiği görüşünde. (17.02.2018)