 AB Komisyonu′ndan Suriye ve İsrail′e itidal çağrısı | DÜNYA | DW | 12.02.2018
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DÜNYA

AB Komisyonu'ndan Suriye ve İsrail'e itidal çağrısı

AB Komisyonu bir İsrail savaş jetinin Suriye tarafından vurulması sonrasında bölgede durumun tırmandırılmaması uyarısında bulundu. Alman hükümeti ise İran’ı sert bir dille eleştirdi.

ISRAEL-SYRIA-CONFLICT-GOLAN (Getty Images/AFP/J. Guez)

İsrail'e ait F-16 tipi savaş jetinin enkazı

AB Komisyonu bir İsrail savaş jetinin Suriye tarafından vurulması sonrasında bölgede durumun daha fazla tırmandırılmaması uyarısında bulundu. Komisyon'un bir sözcüsü "Hafta sonunda Suriye-İsrail sınırında yaşanan askerî gerginliğin son derece endişe verici olduğunu" söyledi ve anlaşmazlığın yayılma tehlikesine dikkat çekti. Sözcü Suriye'ye, müttefiklerine ve bölgesel güçlere uluslararası hukuka saygılı olmaları ve Suriye halkının acılarının daha da artırılmaması yönünde çağrıda bulunduklarını da açıkladı.

'Suriye'de siyasi çözümün alternatifi yok'

AB Komisyonu sözcüsü, "Suriye'de siyasi çözümün alternatifi olmadığı"nı da vurguladı. Sözcü, AB'nin BM'in öncülüğünde BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura tarafından sürdürülen arabuluculuk faaliyetini desteklemeye devam ettiği açıklamasını yaptı.       

Israel Golan-Höhen UN Soldaten (Reuters/A. Awad)

Suriye hava savunması cumurtesi günü Suriye'de İran‘a ait askerî noktaları bombaladıktan sonra İsrail'e dönmekte olan bir savaş jetini vurmuştu. İsrail ise bu olay öncesinde İran'a ait bir insansız hava aracının (İHA) İsrail hava sahasına girdiğini, bu nedenle Suriye'deki noktalara hava saldırısı düzenlendiğini açıklamıştı. F-16 tipi İsrail savaş jetinin vurulmasının İsrail ile İran destekli Suriye'deki askeri birlikler arasında bugüne kadar yaşanan en ağır olay olarak değerlendiriliyor.

Alman hükümetinden İran'a sert tepki

Alman hükümeti Suriye ve Lübnan'daki askeri angajmanı nedeniyle İran'ı sert bir dille eleştirdi. Alman hükümeti sözcülerinden Steffen Seibert, "Özellikle Tahran'ın desteklediği Suriye'deki milisler tarafından düzenlenen bu son harekatın Suriye'deki iç savaşın tehlikeli bir biçimde tırmandırılmasına hizmet ediyor” diye konuştu. Seibert ayrıca, İsrail'in kendini savunma hakkı olduğunu vurguladı ve İran'ı İsrail'e karşı agresif tavrından vazgeçmesi çağrısında bulundu.

Steffen Seibert (picture-alliance/dpa/P. Zinken)

Alman hükümeti sözcüsü Steffen Seibert

Alman Dışişleri Bakanlığı'nın bir sözcüsü ise İran'a ait bir İHA'nın İsrail hava sahasını ihlal etmiş olduğuna dair ellerinde bilgi bulunmadığını, ancak bu tarz olaylar ilk kez olmadığı için İsrail'in bu yöndeki açıklamasının son derece makul nedenleri olabileceğini belirtti. 

Gazetecilerin "İran'a yeni yaptırımlar gündeme gelebilir mi” yönündeki sorusuna ise Alman Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, son olaylardan bazı sonuçlar çıkarılması için henüz erken olduğunu, ancak İran ile ilişkilerde güncel gelişmelerin göz önünde tutulacağını söyledi. 

İsrail hava kuvvetleri geçen Cumartesi günü Suriye'de İran ve Suriye'ye ait olduğunu belirttiği bazı noktaları vurduğunu duyurmuştu. İsrail, hava saldırılarını İran‘a ait bir İHA'nın cumartesi sabah saatlerinde İsrail hava sahasına girdiği gerekçesiyle başlattığını açıklamıştı. Bu olay öncesinde bir İsrail savaş jeti Suriye semalarında vurulmuş, söz konusu jet İsrail topraklarında düşmüştü.

Reuters, AFP /ÇA,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe 

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