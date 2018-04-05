 AB Komisyonu′ndan plastik çöpü azaltma planı | AVRUPA | DW | 28.05.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

AVRUPA

AB Komisyonu'ndan plastik çöpü azaltma planı

AB Komisyonu plastik çöple mücadele için plastik tabak, çatal, bıçak ve pipet, ambalaj gibi tek kullanımlık plastik ürünleri yasaklamayı istiyor.

Globale Produktion von Kunststoff (Getty Images/AFP/N. Celis)

AB Komisyonu çevre kirliliği ile mücadele için bazı plastik ürünlerin yasaklanmasını öngören taslağı bugün açıklıyor. Funke Medya Grubu'nun konuyla ilgili haberine göre komisyon plastik tabak, çatal, bıçak, pipet, kulak çöpü, plastik tutacak gibi tek kullanımlık ürünlerin AB üyesi ülkelerde yasaklanmasını önerecek.

AB Komisyonu tek kullanımlık plastik ürünlerden özellikle kolaylıkla alternatifi bulunabilecek olanları yasaklamak istiyor. Genellikle büfelerde kullanılan, tek kullanımlık plastik yemek ambalajı üreticilerinin denizlerdeki çöplerin temizlenmesi süreci masrafına ve çevre için bilgilendirme kampanyalarının finanse edilmesi sürecine dahil edilmeleri de öneriler arasında. Bunun yanı sıra plastik poşet, sağlık sektöründe kullanılan bazı sıhhi ürünler ve sigara filtresi üreticilerinin de bu mali sürece dahil edilmesi isteniyor.

Symbolbild | Strohhalm

AB temsilcisi plastik çöpe vergi öneriyor

AB Komisyonu'nun bütçeden sorumlu üyesi Günther Oettinger bunun yarı sıra plastik çöpe vergi getirilmesini talep ediyor. Oettinger, "Önerimiz AB üyesi her ülkenin kullanılmayan plastik atıkların kilogramı başına AB bütçesine belirli bir miktar ödemesi" dedi. Bunun için önerilen ise kilo başına 80 cent ödenmesi.

Günther Oettinger

Günther Oettinger

AB'nin bütçeden sorumlu üyesi Oettinger bu önerisini AB'nin 2021-2027 yılları arasındaki bütçesi için talep ediyor. Oettinger çöp vergisi ile ilgili AB üyesi ülkeleri plastik çöpün nasıl azaltılacağı konusuna kafa yormaya yönlendirilmesinin hedeflendiğini belirtti. AB temsilcisi, "Plastik yeni çevre sorunu. Sadece denizlerde değil, aynı zamanlarda kentlerde de" dedi. Birçok AB üyesi ülke plastik vergisi ya da harcına karşı çıkıyor.

AB Komisyonu bu yılın başında plastik çöp stratejini açıklamış ve 2030 yılından itibaren AB pazarındaki bütün plastik ambalajların yeniden dönüştürülebilir olmasına ve tek kullanımlık plastik kullanımının azaltılması gerektiğine işaret etmişti. AB Komisyonu bunun yanı sıra dünya genelinde denizlere giden çöplerin yüzde 85'inin plastik olduğunu, bu çöplerin ekolojik sisteme zarar verdiğini ve biyolojik olarak yeniden işletmeye uygun olmadığını da vurgulamıştı. AB Komisyonu'nun hedefi  2025 yılında AB içinde on milyon ton plastik çöpün yeniden ürünlere dönüştürülebilmesi. Hali hazırda bu rakam yılda iki, üç milyon tonla sınırlı. 

Video izle 00:49
Şimdi canlı
00:49 dk

Plastik çöpler dünyanın en derin noktasına ulaştı

dpa, epd / HT, ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Balkanlar’ın plastik çöp dağları

Batı Balkan ülkeleri önemli çevresel sorunlarla karşı karşıya. Kömürle çalışan elektrik santralleri, yok olan ormanlar, plastik sorunu ve sayısız çöp dağı. Bir çok yerde maddi kaynak ve çevre bilinci eksikliği var. (23.05.2018)  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Plastik çöpler dünyanın en derin noktasına ulaştı  

İngiltere plastik pipetleri yasaklıyor  

Plastik çöp üretmeyen dükkân  

Benzer içerik

Gemüse in Kunststoffverpackung

Yorum: Plastik çılgınlığına dur de! 05.04.2018

Her yıl giderek daha fazla doğal yollarla yok olması mümkün olmayan çöp üretiyoruz. DW'den Lukas Hansen'e göre, insanların zihniyetinin değişmesinin vakti geldi.

Plastik-Müll im Meer

AB için ek gelir önerisi: Plastik çöp vergisi 10.01.2018

AB Komisyonu'nun bütçeden sorumlu üyesi Günther Oettinger, plastik çöpe vergi uygulanması önerisinin Komisyon tarafından değerlendirildiğini söyledi. Oettinger, Avrupa'da açığa çıkan plastik çöplere dikkat çekti.

China Importstopp für Plastikmüll

Çin’den plastik atığa "hayır" 14.01.2018

Pek çok ülke, uzun yıllardır atık ve hurdalarını gemilerle Çin’e göndermek suretiyle bunlardan kurtuluyordu. Ancak Pekin yönetimi şimdi frene basarak, çöp ithalatını büyük ölçüde yasakladı.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

İtalya'da hükümet krizi

İtalya'da hükümet kurma çalışmalarının başarısız olmasıyla ülkenin siyasi bir krize sürüklenmesinden endişe ediliyor. Ülkede teknoknatlardan oluşan bir hükümet kurulması gündemde. 

FOTO-GALERİ

default

Türkiye'nin yeni cumhurbaşkanı kim olacak?

Üç yıldan uzun bir süredir cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Erdoğan güçlü adaylarla karşı karşıya. 