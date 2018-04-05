AB Komisyonu'ndan plastik çöpü azaltma planı

AB Komisyonu çevre kirliliği ile mücadele için bazı plastik ürünlerin yasaklanmasını öngören taslağı bugün açıklıyor. Funke Medya Grubu'nun konuyla ilgili haberine göre komisyon plastik tabak, çatal, bıçak, pipet, kulak çöpü, plastik tutacak gibi tek kullanımlık ürünlerin AB üyesi ülkelerde yasaklanmasını önerecek.

AB Komisyonu tek kullanımlık plastik ürünlerden özellikle kolaylıkla alternatifi bulunabilecek olanları yasaklamak istiyor. Genellikle büfelerde kullanılan, tek kullanımlık plastik yemek ambalajı üreticilerinin denizlerdeki çöplerin temizlenmesi süreci masrafına ve çevre için bilgilendirme kampanyalarının finanse edilmesi sürecine dahil edilmeleri de öneriler arasında. Bunun yanı sıra plastik poşet, sağlık sektöründe kullanılan bazı sıhhi ürünler ve sigara filtresi üreticilerinin de bu mali sürece dahil edilmesi isteniyor.

AB temsilcisi plastik çöpe vergi öneriyor

AB Komisyonu'nun bütçeden sorumlu üyesi Günther Oettinger bunun yarı sıra plastik çöpe vergi getirilmesini talep ediyor. Oettinger, "Önerimiz AB üyesi her ülkenin kullanılmayan plastik atıkların kilogramı başına AB bütçesine belirli bir miktar ödemesi" dedi. Bunun için önerilen ise kilo başına 80 cent ödenmesi.

Günther Oettinger

AB'nin bütçeden sorumlu üyesi Oettinger bu önerisini AB'nin 2021-2027 yılları arasındaki bütçesi için talep ediyor. Oettinger çöp vergisi ile ilgili AB üyesi ülkeleri plastik çöpün nasıl azaltılacağı konusuna kafa yormaya yönlendirilmesinin hedeflendiğini belirtti. AB temsilcisi, "Plastik yeni çevre sorunu. Sadece denizlerde değil, aynı zamanlarda kentlerde de" dedi. Birçok AB üyesi ülke plastik vergisi ya da harcına karşı çıkıyor.

AB Komisyonu bu yılın başında plastik çöp stratejini açıklamış ve 2030 yılından itibaren AB pazarındaki bütün plastik ambalajların yeniden dönüştürülebilir olmasına ve tek kullanımlık plastik kullanımının azaltılması gerektiğine işaret etmişti. AB Komisyonu bunun yanı sıra dünya genelinde denizlere giden çöplerin yüzde 85'inin plastik olduğunu, bu çöplerin ekolojik sisteme zarar verdiğini ve biyolojik olarak yeniden işletmeye uygun olmadığını da vurgulamıştı. AB Komisyonu'nun hedefi 2025 yılında AB içinde on milyon ton plastik çöpün yeniden ürünlere dönüştürülebilmesi. Hali hazırda bu rakam yılda iki, üç milyon tonla sınırlı.

Video izle 00:49 Şimdi canlı 00:49 dk Paylaş Plastik çöpler dünyanın en derin noktasına ulaştı E-postayla gönder Facebook google+ Whatsapp Tumblr Newsvine Digg linkedin Kısa link http://p.dw.com/p/2xtqL Plastik çöpler dünyanın en derin noktasına ulaştı

dpa, epd / HT, ÖA

© Deutsche Welle Türkçe