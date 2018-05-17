 AB dışişleri bakanları İran ile ticareti görüşecek | AVRUPA | DW | 28.05.2018

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AVRUPA

AB dışişleri bakanları İran ile ticareti görüşecek

AB'ye üye ülkelerin dışişleri bakanları, İran ile nükleer anlaşma ve ticaretin ABD yaptırımlarına rağmen sürdürülmesi hakkında istişarelerde bulunmak üzere Brüksel'de bir araya geliyor.

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Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkelerin dışişleri bakanları Pazartesi günü Brüksel'de, başta İran anlaşması olmak üzere güncel konuları görüşmek üzere bir araya geliyor.

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ABD Başkanı Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüşen Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Avrupa'nın İran'la yapılan nükleer anlaşması konusunda birleşmiş olduğunu söyledi. (23.05.2018)

İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD'nin çekildiği nükleer anlaşmayla ilgili görüşmek üzere Brüksel'de Alman, İngiliz ve Fransız mevkidaşlarıyla bir araya gelecek. (11.05.2018)

Washington'un yeni İran stratejisini kamuoyuyla paylaşan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, siyasi çizgisini değiştirmemesi halinde İran'a "tarihteki en ağır yaptırımları uygulayacaklarını" söyledi. (21.05.2018)

Toplantıda, ABD Başkanı Donald Trump'ın anlaşmadan tek taraflı olarak çekilme kararına rağmen anlaşmanın kurtarılmasına dair sarf edilen çabaların son durumu masaya yatırılacak. Bakanlar, Avrupalı ülkelerin İran ile yaptıkları ticaretin ABD'nin yaptırım tehditlerine karşı sürdürülmesi planlarına ilişkin istişarelerde bulunacak.

ABD Başkanı Donald Trump, 8 Mayıs tarihinde ABD'nin İran ile imzalanan nükleer anlaşmadan çekildiğini açıklamıştı. ABD'nin yeni Berlin Büyükelçisi Richard Grenell, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "İran'da faaliyet gösteren Alman şirketleri operasyonlarını derhal azaltmalı" demişti.

Avrupa Komisyonu, 1996 yılında kabul edilen Blocking Statute (Engelleme Mevzuatı) adlı yasayı geçtiğimiz haftalarda yeniden etkin hale getirmişti. Sözkonusu uygulamayla İran ile ticaret yapan Avrupalı firmaların ABD'nin yaptırımlarından korunması amaçlanıyor.

Avrupalı liderler ve Tahran, daha önce ABD'nin kararına rağmen anlaşmanın sürdürülmesi taraftarı olduklarını ifade etmişti.

Venezuela ve Kongo'ya yaptırımlar

Bakanlar toplantısının diğer gündem maddeleri ise, AB'nin Afrika, Karayipler ve Pasifik ülkeleriyle ilişkilerinin yanı sıra Venezuela ve Kongo'da yaşanan gelişmeler olacak.

Venezuela'da Nicolas Maduro'nun yeniden devlet başkanlığına seçilmesi ve Kongo'da Devlet Başkanı Joseph Kabila'nın hukuk dışı bir biçimde iktidarını koruma çabası, AB'yi endişelendiren temel konular arasında yer alıyor. Mevcut durumda AB, her iki ülkeye de yaptırım uyguluyor ve yaptırımların süresinin uzatılması ihtimali bulunuyor.

Brüksel'deki toplantıya Almanya'yı temsilen Avrupa ile İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth katılıyor.

dpa/BÜ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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