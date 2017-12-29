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TÜRKİYE

AB Bakanı Çelik: İmtiyazlı ortaklık teklifi gelirse reddederiz

AB Bakanı Çelik, Almanya’daki koalisyon görüşmelerinde ''Türkiye’yle yeni fasıl açılmaması'' konusunda anlaşmaya varan CDU ve SPD’yi eleştirdi.

Türkei Omer Celik (picture alliance/abaca/E. Aydin)

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Almanya'da Hristiyan Birlik ve Sosyal Demokrat partilerinin koalisyon ön görüşmelerinde uzlaştığı mutabakat metninde Türkiye'ye vize muafiyeti ve AB üyelik müzakerelerinde yeni fasıl açılması öngörülmüyor. (12.01.2018)

Uzmanlar, Brexit'in Türkiye-AB ilişkilerinde yeni bir model oluşturabileceğini savunan Almanya'nın önerisini, "imtiyazlı ortaklığın tekrar hortlaması" ve Ankara'nın kabul edemeyeceği bir teklif olarak yorumladı. (29.12.2017)

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üye olmasının "gerçekçi" olmadığını belirterek "Türkiye'nin günümüzde AB üyeliğinden hiç olmadığı kadar uzak olduğunu" söyledi. (18.03.2017)

Habertürk’e konuşan Avrupa Birliği (AB) Bakanı Ömer Çelik, Almanya’daki koalisyon ön görüşmelerinde Hristiyan Birlik ve Sosyal Demokrat Parti'nin Türkiye ile yeni bir fasıl açılmaması konusunda mutabık kalmasını sert sözlerle eleştirdi. Çelik, mutabakat metninde yer alan "Türkiye ile yeni fasıl açılmayacak ve açılan fasıl kapanmayacak. Türkiye'ye vize serbestisi verilmeyecek ve Gümrük Birliği genişletilmeyecek" şeklindeki maddeyi‚ ''Almanya’nın Avusturyalaşması'' olarak değerlendirdi.

AB Bakanı, ''Asıl bu mantığı savunan, Türkiye ile müzakereler kesilsin diyen Avusturya’dır. Normalde Almanya'nın Avusturya'nın önüne vizyon koyması gerekirken Almanya, Avusturya'nın vizyonsuzluğunun peşinden sürüklenmiş oluyor bu cümleyle birlikte'' şeklinde konuştu.

"İmtiyazlı ortaklık ahlaksız bir teklif"

Çelik, AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn'ın açıklamalarına da değinerek, imtiyazlı ortaklık teklifi gelmesi halinde, Türkiye’nin bu teklifi reddedeceğini söyledi. İmtiyazlı ortaklığı daha önce de "ahlaksız bir teklif" olarak nitelendirdiğini hatırlatan Çelik, ''Kapağında imtiyazlı ortaklık diye bir teklif görürsek bu kapağı dahi açmayacağız ve reddedeceğiz. Kimse Türkiye’ye AB ilişkilerinde ikinci sınıf bir statü teklif edemez'' dedi.

AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Komiseri Hahn, "Türkiye-AB arasındaki ilişkilerin gerçekçi bir şekle sokulması gerektiğini'' söylemişti. Hahn, Türkiye ile tam üyelik yerine kısa bir süre önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un gündeme getirdiği "stratejik ortaklık" kurulabileceğini ve diğer AB üyelerinin de bu öneriyi tartışmalarını umduğunu belirtmişti.

Gabriel: Çabalar meyvesini verecek

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ise iki ülke arasındaki ilişkilerden umutlu olduğunu ifade etti. "Son haftalarda Türkiye’yle ilişkileri düzeltmek adına birçok girişimde bulunduğumuza inanıyorum" diyen Gabriel, bu çabaların meyvesini vereceğine inandığını söyledi.

DW,dpa/SÖ,BW

© Deutsche Welle Türkçe 

 

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