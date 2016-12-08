 AB altı ülkeye Avrupa Adalet Divanı′nda dava açıyor | AVRUPA | DW | 17.05.2018
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AVRUPA

AB altı ülkeye Avrupa Adalet Divanı'nda dava açıyor

Avrupa Komisyonu, hava kirliliğiyle mücadeleye yönelik önlemlerini yetersiz bulduğu altı ülkeye Avrupa Adalet Divanı’nda dava açacağını açıkladı. Ağır para cezalarıyla karşı karşıya olan altı ülkeden biri de Almanya.

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Avrupa Komisyonu hava kirliliğiyle mücadelede yetersiz bulduğu altı Avrupa Birliği (AB) ülkesine Avrupa Adalet Divanı'nda dava açacak. Komisyon'un çevreden sorumlu üyesi Karmenu Vella, bu yıl Almanya, Fransa, Macaristan, İtalya, Romanya ve İngiltere tarafından sunulan "hava kalitesi standartlarına mümkün olan en kısa sürede ulaşma planlarının” yetersiz kaldığı sonucuna vardıklarını söyledi.

Söz konusu planların hayata geçirilmesi için uzun bir süre beklediklerini ifade eden Vella, "Daha fazla beklememiz söz konusu olamaz” diye konuştu. Komisyon, her yıl hava kirliliği nedeniyle yaklaşık 400 bin erken ölümün yaşandığını hatırlatarak, durumun ivediliğine dikkat çekti.

Alman Şehirler Birliği: Kaybedecek zaman yok

Komisyon'un söz konusu kararı özellikle Almanya'da endişelere neden oldu. Dizel araç üreticisi firmaların Alman ekonomisinin lokomotifini oluşturmasının yanı sıra, birçok Alman şehri hava kalitesinin düşüklüğü ile dikkat çekiyor. Alman Şehirler Birliği Başkanı Helmut Dedy Komisyon'un Adalet Divanı kararının açıklanmasından sonra emisyonların nasıl kontrol altına alınabileceğine ilişkin ortak bir pozisyon alınması için çağrı yaptı. Dizel araçlara yönelik düzenlemelere ilişkin federal bakanlıklar arasında yaşanan tartışmaların tüketicileri huzursuz etmekten başka bir işe yaramadığını ifade eden Dedy, "AB Komisyonu'nun şikâyeti, kaybedecek zamanımızın olmadığına işaret ediyor” diye konuştu.

Alman Şehirler Birliği Başkanı Helmut Dedy

Alman Şehirler Birliği Başkanı Helmut Dedy

Fransa da hava kirliliğiyle mücadele için Haziran ayında yeni önlemler açıklayacağını duyurdu. Fransa Çevre Bakanı Nicolas Hulot, "Fransa'nın suçlu bulunması riski bir yana, Fransız vatandaşlarının sağlığını korumak her şeyin üzerindedir. Bu da bizi hava kalitesi konusundaki eylemlerimizi güçlendirmek ve hızlandırmak zorunda bırakmaktadır” dedi.

Hulot, Ulaştırma Bakanı Elisabeth Borne ile yaptığı açıklamada, tüketicileri daha az hava kirliliğine yol açan araçlara yönelme konusunda teşvik eden programın beklediklerinden daha iyi sonuçlar verdiğini söyledi.

Komisyon, Ocak ayında dokuz ülkeye yeni önlemler almaları konusunda son bir şans tanımış, gerekli önlemlerin alınmaması hâlinde Avrupa Adalet Divanı'na başvuracağını açıklamıştı. Söz konusu dokuz ülke de Komisyon'un uyarısına cevaben yeni düzenleme önerilerinde bulunmuştu. Ancak Avrupa Komisyonu, yaptığı incelemeler sonucu bu ülkelerden yalnızca Çekya, İspanya ve Slovakya'nın planlarının doğru uygulanması hâlinde eksiklikleri gidermede başarılı olabileceği sonucuna vardı.

Emisyon skandalı

Özellikle dizel araçlardan kaynaklanan emisyon havaya yaydığı nitrik oksit sebebiyle endişelere neden oluyor. Komisyon bu nedenle 2015 yılında ortaya çıkan "emisyon skandalından” sonra değerlerin Avrupa standartlarına göre düzenlenmesi için harekete geçmişti.

Avrupa Komisyonu Perşembe günü Almanya, İngiltere, İtalya ve Lüksemburg'a gönderdiği resmi mektuplarda bu ülkelerin emisyon skandalının ardından izledikleri politikalarla ilgili daha fazla bilgi talep etti. Söz konusu ülkeler, cevaplarının yetersiz bulunması halinde ciddi yasal yaptırımlarla karşı karşıya kalacak.

DW, dpa / SÖ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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