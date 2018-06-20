 AB ülkeleri göç konusunda toplanıyor | AVRUPA | DW | 20.06.2018

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AVRUPA

AB ülkeleri göç konusunda toplanıyor

AB Komisyonu Başkanı Juncker’in daveti üzerine Almanya’nın da aralarında olduğu bazı AB ülkeleri Pazar günü bir araya gelerek göç ve iltica konusunda resmi olmayan bir toplantı yapacak.

Europaflaggen vor dem Hauptquartier der Europäischen Kommission in Brüssel (Reuters/Y. Herman)

Aralarında Almanya’nın da bulunduğu bazı Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Pazar günü Brüksel'de bir araya gelerek ay sonunda yapılacak AB zirvesi öncesinde göç ve iltica konularını görüşecek.

Konuyla ilgili Twitter'da açıklama yapan AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, "Pazar günü Brüksel'de, AB zirvesi öncesinde Avrupa nezdinde çözüm bulmak isteyen bir grup devlet ve hükümet başkanlarını göç ve iltica konusunda resmi olmayan bir çalışma toplantısına çağırıyorum” dedi.

Toplantıya Almanya, Avusturya, İtalya, Fransa, Yunanistan, Bulgaristan, İspanya, Belçika ve Hollanda'nın katılması bekleniyor. Brüksel’de açıklama yapan Juncker, sadece göçmen sorunundan etkilenen ülkeleri değil, "konuyla ilgili” bütün ülkeleri bu toplantıya davet ettiğini belirtti. Toplantının 28-29 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek AB zirvesi öncesinde ülkeler arasında fikir alışverişi yapılması için bir fırsat olacağını belirten Juncker, bu toplantıda konuşulanları temel alarak başka ülkelere bir politika dayatması yapılmayacağını belirtti.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert bugün yaptığı açıklamada Almanya Başbakanı Angela Merkel’in toplantıya katılacağını söyledi. Almanya'da Başbakan Merkel ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer arasında uygulanacak iltica politikası üzerinden kriz yaşanmış, Seehofer'in partisi Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) Merkel'e sorunu AB ülkeleriyle çözebilmesi için Haziran sonuna kadar vakit tanımıştı.

Başbakan Merkel göç ve iltica politikası konusunda bir çözüme karşı çıkıyor ve bu soruna AB çatısı altında bir çözüm bulunmasını talep ediyorken, Seehofer başka bir AB ülkesinde kayıtlı olan, sınır dışı edildikten sonra geri dönen ve belgesi olmayan sığınmacıların Almanya tarafından reddedilmesini istiyor.

DW,dpa,epd/DÇÜ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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