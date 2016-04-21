Aşırı sağcı Freital Grubu üyelerine hapis cezası | ALMANYA | DW | 07.03.2018

Almanya'nın Saksonya Eyaleti'ndeki Freital kasabasında 2015 yılında aşırı sağcı örgüt üyelerine yönelik operasyonda yakalanan 8 kişinin yargılandığı davada karar açıklandı. Dresden Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde bir yıldır süren davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti, 8 sanığı "terörist bir örgüt kurmak, patlamalara sebep olmak, cinayete teşebbüs ve cinayete yardım etmek" suçlarından mahkum etti.

Savcılık sanıklar hakkında 5 ile 11 yıl arasında değişen hapis cezaları talep etmişti.

Suçlamalar kanıtlandı

Mahkeme heyeti, aşırı sağcı eğilimli grubun 2015 yılında dönüşümlü olarak sığınmacı yurtlarına ve Dresden'de siyaseten karşıt görüşlü kişilere beş kez patlayıcı ile saldırı düzenlediğinin kanıtlandığını belirtti. Örgütün iki lideri 29 yaşındaki Timo S. 10 yıl, Patrick F. ise 9 yıl altı 6 hapis cezasına çarptırıldı. Suçu işlediği tarihte 18 yaşında olan ve dava sürecinde kapsamlı bir ifade veren sanık Justin S. ise Gençlik Ceza Yasası uyarınca 4 yıl hapis cezası aldı.

Grubun 29 yaşındaki üyesi Maria K. da 5,5 yıl hapis cezasına çarptırılırken 27, 30, 39 ve 40 yaşlarındaki diğer dört sanık da 5 ile 8 yıl arasında hapis cezalarına çarptırıldı. Sanıklar Kasım 2015'ten beri tutuklu bulunuyor. Savunma avukatları, müvekkillerinin "bir terör örgütü kurmak, bu örgüte üye olmak ve cinayete teşebbüs etmek" suçlarını işlemediğini belirterek Başsavcılığın istediğinden daha az ceza almaları gerektiğini savunmuştu.

Grubun eylemleri

Aşırı sağcı grup Freital kasabasının Sol Partili Belediye Meclis üyesinin otomobiline patlayıcı yerleştirmiş, Sol Parti'nin Dresden'deki bir parti bürosuna da saldırı düzenlemişti. Almanya'da kullanılmasına izin verilmeyen, Çekya'dan getirilen havai fişekler ile Freital'daki sığınmacı yurdunun pencerelerine saldırı düzenlenmiş, Dresden'de sığınmacıları destekleyen bir konut projesine aşırı sağcı "Dresden Özgür Arkadaşlık" grubu üyeleri ile birlikte saldırmıştı.

Grup Dresden'de Sol Partili bir politikacının bürosuna saldırmıştı

Başsavcılık "örgütün düzenlediği saldırılarda insanların ağır yaralanmaması ya da yaşamını yitirmemesinin saldırılar sırasındaki aksaklıklara borçlu olunduğunu" belirtti. Başsavcılık Freital Grubu'nun "korku ve baskı ortamı" yaratmayı istediğini, amaçlarının ise yabancıları korkutarak uzaklaştırmak olduğunu belirtti.

AFP, dpa / HT, HS

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