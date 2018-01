Açlık grevinde 300 gün

Doktorları uyardı: Her an her şey olabilir

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’yı, 235 gündür süren açlık grevlerinin başından beri takip eden Dr. Onur Karahancı, "Böyle örnekler çok nadir. Her an her şey olabilir" uyarısını yaptı. (29.10.2017)