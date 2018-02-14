5 maddede Türkiye-Almanya gerginliği | TÜRKİYE | DW | 15.02.2018

Tutuklu Alman vatandaşları

Alman Dışişleri Bakanlığının verilerine göre altı Alman vatandaşı Türkiye'de siyasi gerekçelerle tutuklu bulunuyor. Bunlardan biri de 14 Şubat’ta, gözaltına alınmasının üzerinden bir yıl geçen Die Welt gazetesi Türkiye muhabiri Deniz Yücel. Hakkında iddianame olmadan bir yıldır tutuklu olan gazetecinin durumu Türkiye-Almanya ilişkilerindeki gerginliğin önemli bir ayağını oluşturuyor. Alman hükümeti Ankara’dan Alman siyasi tutukluların bir an önce serbest bırakılmasını talep ediyor. Ancak Türk hükümeti topu mahkemelere ve yargı sürecine atıyor. Fakat Avrupa'da Türkiye’deki yargı bağımsızlığına ilişkin ciddi kaygılar bulunuyor.

Silah ihracatı

Alman hükümeti, iki ülke arasındaki kriz nedeni ile Alman silahlarının Türkiye’ye satışına sınırlı bir şekilde izin veriyor. Son döndemde bu kapsamdaki tartışmalara ise Türkiye’ninAfrin operasyonundakullandığı Alman Leopard 2 tanklarının modernizasyonu damgasını vurdu. Türkiye bir süre önce TSK envanterinde bulunan Alman yapımı tankların modernizasyonu için talepte bulunmuş, Alman hükümetinin de bu talebe yeşil ışık yaktığı belirtilmişti. Ancak daha sonra buna yeni kurulacak Alman hükümetinin karar vereceği açıklandı.

Gümrük Birliği

Türkiye, Avrupa Birliği ile arasında 20 yılı aşkın bir süredir devam eden Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesini talep ediyor. Güncelleme, AB-Türkiye arasında yalnızca sanayi ürünlerini içeren Gümrük Birliği'nin kamu alımları, tarım ve hizmetler sektörünü de içine alacak şekilde genişletilmesini içeriyor. Ancak Alman hükümeti, Türkiye ile kriz aşılmadığı sürece Gümrük Birliği’nin güncellenmesine dair blokajını sürdürmek istiyor.

AB üyelik müzakereleri

Türk hükümeti, AB’den gelen imtiyazlı ortaklık önerilerini geri çeviriyor ve AB’ye tam üyelik hedefinin değişmediğini belirtiyor. Almanya’da ise Hristiyan Birlik partileri (CDU&CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında imzalanan koalisyon sözleşmesinde"Türkiye’deki demokrasi, insan hakları ve hukuk devletinde" yaşanan gerilemeler nedeni ile üyelik müzakerelerinde "hiçbir yeni faslın açılmaması, açılan hiçbir faslın da kapatılmaması" konusunda uzlaştı. Bunun yanı sıra yeni hükümeti oluşturan siyasi partiler, aynı sebepten ötürü Türkiye’ye yakın bir dönemde vize muafiyeti tanınmasını istemiyor.

Terörle mücadele

Almanya, Türkiye'yi hukuk devleti ilkelerinden uzaklaşmakla eleştirirken, Türk hükümeti Almanya’yı PKK ve Gülen yapılanmasına karşı yeterince önlem almamakla suçluyor. Türkiye, Almanya'ya sığınan Türk subaylarının, darbe girişiminden sorumlu tuttuğu Gülen yapılanması ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle iade edilmesini istiyor ancak Almanya bu talebi reddediyor. Ankara ayrıca Almanya’yı Türk ve İslam düşmanlığı ile ırkçılığın arrtığı gerekçesi ile de eleştiriyor.

dpa,DW/BD,BÖ

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