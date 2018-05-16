 31 milyon kişi kendi ülkesinde sığınmacı | DÜNYA | DW | 16.05.2018
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DÜNYA

31 milyon kişi kendi ülkesinde sığınmacı

Uluslararası Afet Yönetimi Kongresi 2017'de 31 milyon kişinin kendi ülkesinde mülteci durumuna düştüğünü açıkladı. Yerli mültecilerin büyük bölümü Afrika ve Arap ülkelerinde yaşıyor.

USA Kalifornien Waldbrände (Getty Images/AFP/M. Ralston)

Uluslararası Afet Yönetimi Kongresi (IDMC) direktörü Alexandra Bilak 2017 yılında 31 milyon kişinin şiddet ve afetler yüzünden kendi ülkesinde mülteci durumuna düştüğünü açıkladı. Bir yıl zarfında bu kadar insanın yerini terk edip kaçmaya zorlanmasının utanç verici bir durum olduğunu belirten Bilak, savaş ve baskıcı rejimlerle daha kararlı mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

Afet Yönetimi Kongresi'nin 2017 raporuna göre doğal felaketler yaklaşık 19 milyon kişiyi yerinden etti. Şiddet ve çatışmalar yüzünden bulunduğu yeri terk edip ülke sınırları içindeki başka yerlere sığınmak zorunda kalan kadın, erkek ve çocuk sayısı ise 11 milyon 800 bini buluyor. Raporda bu rakamın bir yıl öncesine kıyasla neredeyse iki katına çıktığı belirtiliyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti gibi Sahra altı Afrika ülkelerinde 5,5 milyon, başta Suriye olmak üzere Arap ülkelerinde ise 4,5 milyon kişi ülke içinde yer değiştirmek zorunda kaldı.

Ülkesinde terör, baskı ve silahlı çatışmalardan kaçan 40 milyon kişinin bir bölümü yıllardır eskiden yaşadığı çevreye geri dönememiş. Norveç Mülteci Konseyi Başkanı Jan Egeland korunmaya muhtaç olanlar için kalıcı çözüm bulunması gerektiğini ve insani yardımlarla hayatını idame ettirebilenlerin yardım bağımlılığının uzadığını söyledi.

Fırtına, sel, yangın ve kuraklık gibi doğal felaketlerin 135 ülkede kitlesel kaçışa yol açtığı belirtilen rapora göre afetlerden etkilenenlerin sayısı Çin'de 4,5 milyon, Filipinler'de 2,5 milyon, Küba ve ABD'de ise 1,7 milyonu buluyor.

DW, epd/AG, BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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