30 yaşındaki oğullarını mahkeme kararıyla evden çıkarıyorlar

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde bir çift, son sekiz yıldır evlerinde yaşayan ve tüm ısrarlarına rağmen evden ayrılıp başka bir yerde yaşamayı reddeden oğullarına karşı açtıkları davayı kazandı.

Yerel internet gazetesi syracuse.com haberine göre 30 yaşındaki Michael Rotondo, annesi Christina ve babası Mark'ın Şubat ve Nisan aylarında kendisine ilettiği beş tebligatı yok sayması sonrası davalık oldu.

Ailenin yaşadığı Onondaga ilçesindeki yüksek mahkemede görülen ve yarım saatte karara bağlanan davada hâkim, çifti haklı bularak oğullarının evden ayrılması gerektiğine hükmetti.

Mahkemeden kendisine altı aylık ihbar süresi verilmesini isteyen Michael'ın bu talebi hâkim tarafından "kabul edilemez" şeklinde değerlendirilerek reddedildi. Duruşmadan sonra kararı da aynı sözlerle "kabul edilemez" bulan Michael, temyize başvuracağını açıkladı.

Michael'ın evden ne zaman ayrılması gerektiğine dair bir takvim belirlenmezken, çiftin avukatı kendisine makul bir süre tanınacağını söyledi. Duruşmadan sonra Michael, ailesinin evine geri döndü.

Art arda mektuplar

Oğullarının evden artık ayrılması gerektiği kararını bu yılın başlarında birlikte alan Christina ve Mark çifti, bu taleplerini Michael'a "Annen ile konuştuktan sonra en kısa zamanda bu evden ayrılman gerektiği kararı aldık" ifadelerinin bulunduğu yazılı bir metinle iletti.

Ancak Michael, ailesinin kendisine 14 gün tanıyan, geri dönmesine izin vermeyen ve eğer uymazsa gerekli önlemleri alacaklarını belirttikleri bu talebi yerine getirmeyince, anne-baba yazılı taleplerine devam etti.

Çift, 13 Şubat tarihli mektupta Michael'ın evde kira ödemeden kalan bir "konuk" olduğunu ve onayları olmadan evi işgal ettiği için 30 gün içinde tüm eşyalarıyla birlikte evi terk etmezse yasal önlemlere başvuracaklarını belirtti.

Christina ve Mark, 18 Şubat tarihli mektupta ise oğulları Michael'a 1.100 dolar teklif etti ve bazı tavsiyelerde bulundu. Tavsiyeler arasında kendisine kalacak bir daire bulması, elindeki değerli eşyaları satarak nakde çevirmesi, her ne kadar deneyimi çok düşük olsa da bir an önce kendisine uygun bir iş bulması bulunuyordu.

Nisan ayı geldiğinde taleplerine halen yanıt alamayan çift, önce yerel mahkemeye daha sonra da bölgedeki yüksek mahkemeye başvurdu. Çiftin dava dilekçesi mayıs ayında kabul edildi.

DW,dpa/ÇÖ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe