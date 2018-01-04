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YAŞAM

2050’ye kadar yetecek çikolatamız var mı?

Sosyal medyada çikolatanın yakın gelecekte tükeneceğine dair haber çokça paylaşıldı. Öyle ki çikolata severler stokları konusunda endişe duymaya başladılar. Ancak paniğe gerek yok! Çikolata henüz tükenmiyor.

Hunger verändert die Wahrnehmung (picture alliance/dpa/O.Berg)

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Yeni yıla henüz yeni adım attığımız şu günlerde çikolata severler korkutucu bir haberle sarsıldılar: İklim değişikliği sebebiyle 40 yıl içerisinde dünyada çikolata tükenebilir!

Bu haber sosyal medyada hızla yayıldı ve çikolata düşkünleri gelecekteki çikolata stokları için endişe duymaya başladılar. Haber üzerinde “Gezegenimizi kurtarın. Çikolatalı olan bir tek o” yazılı tişört ve kupalar dört bir yanı sardı.

Peki, bizi gerçekten çikolatasız bir gelecek mi bekliyor? Bilim insanları bu soruya “hayır” diyor.

Haberin hikayesi

Çikolatanın 40 yıl içerisinde tükeneceği haberi ilk olarak Business Insider’da çıktı. Buradaki makalede çikolatanın kaynağı olan kakao bitkisinin “daha yüksek sıcaklıklar ve kuru havalar sebebiyle 2050 senesi kadar erken bir tarihte tükenmeye mahkum” olduğu tahminine yer verilmişti.

Makalede ayrıca Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley’den bilim insanlarının çikolata üreticisi Mars ile “hasadı kurtarmak için çok geç olmadan” işbirliği yaptığı da yazılmıştı.

Ancak Deutsche Welle’ye konuşan Berkeley’deki araştırmacılar, kakao bitkisinin henüz tükenmekte olmadığını belirtiyor.

Berkeley’in bilim araştırmaları konusunda basınla iletişimi sağlayan yöneticisi Megan Hochstrasser, “Maalesef ki kakao projemize basının ilgisini çeken orijinal makalede doğru olmayan bilgiler mevcut” dedi ve ekledi: “Çikolatanın geleceği 40 yıl içerisinde tükeneceği bir doğrultuda ilerlemiyor.”

Schokolade Pralinen (Symbolbild) (picture-alliance/dpa/L. Mikko Stig)

Business Insider’da yer alan haberde doğru bir şekilde aktarıldığı üzere Berkeley’deki bilim insanları Mars markası ile ortak bir proje yürütüyor. Ancak bu projenin amacı daha yüksek sıcaklıklarda yaşayabilecek kakao bitkisi yaratmak değil, bu bitkilerin viral hastalıklara ve mantarlara karşı direncini yükseltmek.

Onlarca yıldır Güney Amerika’da salgın olan mantar hastalığı kakao bitkilerini etkiliyor. Hochstrasser, CRISPR isimli gen düzenleme yöntemiyle kakaoların DNA’larını ayarlayarak kakao bitkilerini hastalıklara karşı daha dirençli kılmayı amaçladıklarını söyledi.

İklim değişikliği ve çikolata

Peki, o zaman çikolatanın tükeneceği ile ilgili haber nereden çıktı?

Business Insider’da yayınlanan makalede Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli tarafından 2014 yılında yayınlanan bir araştırmaya atıfta bulunuyor. Bu araştırmaya göre iklim değişikliği konusunda bir eylem alınmazsa dünyanın öncü çikolata üretici ülkeleri Fildişi Sahili ve Gana’daki hava sıcaklıklarının 2050 yılına kadar 2.1 santigrat derece artabileceğini ve bu sebepten kakao bitkisini ekip biçmenin mümkün olmayabileceği belirtiliyor.

Berkeley’deki bilim insanları iklim değişikliğinin başka mahsullerle birlikte kakaoyu da tehdit ettiği konusunda hemfikir.

Ghana Kakao-Anbau (picture-alliance/robertharding)

Kakaonun büyük bir bölümü Batı Afrika’da üretiliyor ve artan hava sıcaklıkları kakao üretiminde kullanılabilecek arazilerin azalmasına sebep oluyor. Bilim insanları bu durumun da “hastalığın yayılmasını hızlandırabileceğini” ancak bunun kakao bitkisinin tükenme noktasına getirecek bir düzeyde olmadığını belirtiyor.

Dünyadaki çikolata arzının yarısından fazlası Fildişi Sahili ile Gana’da yetiştiriliyor. Ancak kakao aynı zamanda Karayipler, Hindistan ve Avustralya’da da üretiliyor.

Yani en sevdiğimiz şekerlemeye henüz veda etmeyeceğiz, ancak hem hayatta kalabilmek hem de zevk için tükettiğimiz diğer mahsullerde olduğu gibi, artan sıcaklık değerleri kakao üretimine de yardımcı olmuyor.

 

Katharina Wecker

©Deutsche Welle Türkçe 

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