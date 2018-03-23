2026 Dünya Kupası Kuzey Amerika’da düzenlenecek

Moskova'da düzenlenen FIFA Kongresi’nde yapılan oylama ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Kanada ve Meksika 2026 yılında düzenlenecek FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaya hak kazandı. Yapılan oylamada 65'e karşılık 134 oy alan ABD, Kanada ve Meksika, böylelikle rakipleri Fas’ı kolay bir şekilde geçmiş oldu.

2026 FIFA Dünya Kupası ilk defa 32 yerine 48 milli futbol takımının katılacağı organizasyon olacak. Bu etkinlik ile Meksika 1986, ABD de 1994 yılından bu yana ilk defa Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmış olacak. 2026'daki etkinlik Kanada için ise bir ilk olacak. Dünya Kupası kapsamında düzenlenecek 80 futbol karşılaşmasının 60'ının ABD'de düzenlenmesi planlanırken, Kanada ve Meksika’nın da 10’ar tane maça ev sahipliği yapması bekleniyor. 2026 Dünya Kupası final maçının New York'taki 87 bin seyirci kapasiteli MetLife Stadyumu’nda yapılması öngörülüyor.

14 milyar dolar gelir sözü

Rusya’da yarın başlayacak 2018 FIFA Dünya Kupası öncesi Moskova’da gerçekleşen FIFA Kongresi'ndeki oylamada ABD, Kanada ve Meksika üçlüsünün futbol federasyonlarının oylarının çoğunu (yüzde 67'sini) alması zor olmadı. İyimser bir hesaplama ile 14 milyar dolar gelir elde edileceğine dair söz veren üç Kuzey Amerika ülkesi, ayrıca maçların gerçekleşeceği 16 stadyumun halihazırda var olması nedeniyle altyapıya fazla para harcanmayacağını belirtti. Buna karşılık Fas, maçların yapılacağı 14 stadyumun sıfırdan yapımı veya yenilenmesi için 16 milyar dolarlık bir altyapı yatırımına ihtiyaç duyacağını aktarmıştı.

Oylamanın sonucunun açıklanmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump'tan açıklama gecikmedi. Trump, Twitter’da yaptığı açıklamada, “ABD, Meksika ve Kanada ile birlikte Dünya Kupası’nı aldı. Tebrikler – ciddi bir sıkı çalışma!” dedi.

Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto da Twitter'da yayınladığı video ile oylamanın sonucundan duyduğu memnuniyeti aktardı ve 2026 Dünya Kupası'na birlikte ev sahipliği yapacağı ABD ile Kanada'yı tebrik etti. Nieto videosunda "Sadece insanlarımız ve ailelerimiz, sadece işlerimiz ve tüccarlarımız değil, futbol da Kanada, ABD ve Meksika'nın derin bir şekilde birleşmiş olduğunu biliyor” dedi. Nieto'nun bu sözleri, ABD'nin Kanada ve Meksika'dan ithal edilen alüminyum ve çeliğe ek gümrük vergisi koyması kararı nedeniyle ilişkilerde pürüzlerin yaşandığı bir dönemde geldi.

Oylamada 2026’daki futbol şampiyonası için ev sahipliği hakkını kaybeden Fas da ABD, Kanada ve Meksika’yı tebrik edenler arasında yer aldı. Fas’ın 2026 Dünya Kupası komitesinin Twitter sayfasından yaptığı paylaşımda Fas’ın ev sahipliğine hak kazanan üç ülkeyi tebrik ettiği görüldü.

ABD, Meksika ve Kanada’yı tebrik edenler arasında Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Başkanı Reinhard Grindel de vardı. "Etkileyici bir sunum ve ikna edici bir adaylık” diyen Grindel, Afrika'daki ülkelerin de birden fazla birliğin bir araya gelerek tekrar başvuru yapmalarını tavsiye etti.

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AP,dpa,SID, AFP/DÇÜ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe