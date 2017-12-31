2018’de Türkiye’yi neler bekliyor?

Nisan ayında yapılan anayasa değişikliği referandumu ile kabul edilen cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi 2019’da yapılacak seçimlerin ardından yürürlüğe girecek. Seçim kampanyalarının başlayacağı 2018’i şimdiden yüklü bir gündem bekliyor:

2019 seçimleri öncesi siyasi tablo

2017'de 16 Nisan'da yapılan anayasa değişikliği referandumu ile kabul edilen maddelerin yürürlüğe gireceği 2019 yılındaki seçimlerde cumhurbaşkanlığı ile TBMM genel seçimleri aynı gün yapılacak. Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) ihraç edildikten sonra Meral Akşener'in İyi Parti adlı bir siyasi parti kurması, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçimlerde MHP ile ittifak yapılabileceğini ifade etmesi ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçimlerde aday olabileceğini açıklaması 2018 yılının Türkiye siyaseti açısından hareketli geçeceğine işaret ediyor. Ayrıca, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) Türkiye’yi siyasi açıdan etkileyecek konular arasında yer alıyor. İlan edildiği günden bu yana beş kere uzatılan OHAL uygulaması 19 Ocak 2018’de sona eriyor, ancak hükümet cephesinden bugüne kadar OHAL uygulamasının kaldırılacağına yönelik bir sinyal verilmedi. 2017'nin son günlerine damgasını vuran kanun hükmünde kararnameler (KHK) ve bu KHK’lerin vatandaşlar üzerindeki etkisinin de 2018'de Türkiye gündemini meşgul etmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı seçiminde yeniden adaylığını koyması bekleniyor

2018'de ekonomi

2017’de Türk Lirası’nın Dolar karşısında değer kaybetmesi, enflasyonun yüzde 12,98 ile son 14 yılın rekorunu kırması ve genç işsizliğinin yüzde 20’nin üzerinde seyretmesi gibi olumsuz göstergeler ekonominin 2018’in en önemli konuları arasında olacağına işaret ediyor. Diğer taraftan Türkiye ekonomisinin üçüncü çeyrekte yüzde 11,1 büyüme kaydederek iyi bir performans sergilemesi ve turizmdeki kayıpların telafi edilmeye başlanması ekonomi için umut vaat eden gelişmelerden. Ancak Eylül ayında açıklanan 2018-2020 Orta Vadeli Program kapsamında 2018’de Türkiye’de vergilerde ciddi artış olacak. Gelir vergisi, kurumlar vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve şans oyunlarında ikramiye kazanan talihlilerden alınan vergilerde artırım olurken, bazı sektörlerde uygulanan vergi indirimleri de devam etmeyecek.

Bir yılın anatomisi: Türkiye'de 2017 1 Ocak: Terörle başlayan yıl Türkiye 2017'ye yılbaşı gecesi İstanbul'daki gece kulübü Reina'da düzenlenen terör saldırısıyla girdi. 39 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyı terör örgütü IŞİD üstlendi. 4 gün sonra, 5 Ocak tarihinde de İzmir Adliyesi önünde bombalı araçla saldırı düzenlendi. Saldırıyı TAK üstlenirken, saldırıda bir polis ve bir adliye çalışanı hayatını kaybetti.

Bir yılın anatomisi: Türkiye'de 2017 27 Şubat: Die Welt muhabiri Deniz Yücel tutuklandı Türk-Alman gazeteci Deniz Yücel Redhack soruşturması kapsamında 27 Şubat tarihinde tutuklandı. "Terör propagandası yapmak" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek"le suçlanan Yücel, 2017 sonu itibariyle halen cezaevinde ve hakkında bir iddianame yok.

Bir yılın anatomisi: Türkiye'de 2017 11 Mart: Hollanda krizi patlak verdi Referandum kampanyası kapsamında Hollanda'da bir programa katılmak isteyen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın ülkeye girişine izin verilmedi. Tepki için Rotterdam Konsolosluğu önünde toplanan Türk göstericilere polisin müdahale etmesi iki ülke arasındaki diplomatik krizi tırmandırdı. Türk hükümeti Hollanda hükümetini "faşistlikle" suçladı ve Hollanda'ya çifte nota verdi.

Bir yılın anatomisi: Türkiye'de 2017 16 Nisan: Cumhurbaşkanlığı sistemine kıl payı ile 'evet' 16 Nisan'da düzenlenen anayasa değişikliği referandumunda "evet" oyları "hayır" oyları önünde küçük bir oranla galip geldi. Yüksek Seçim Kurulu'nun oylar henüz sayılırken mühürsüz oy pusulalarının da sayıma dahil edileceğini duyurması referandumu tartışmalı hale getirdi. CHP'nin Danıştay ve AİHM'ye yaptığı usulsüzlük itirazları reddedildi.

Bir yılın anatomisi: Türkiye'de 2017 29 Nisan: Wikipedia'ya erişim engellendi Dünyanın en büyük internet ansiklopedisi Wikipedia'ya erişim 29 Nisan'da mahkeme kararıyla engellendi. Twitter üzerinden konuyla ilgili bir açıklama yapan Wikipedia kurucusu Jimmy Wales, Türk halkına "Her zaman yanınızda olacağım" dedi.

Bir yılın anatomisi: Türkiye'de 2017 2 Mayıs: Ve Erdoğan yeniden AKP Genel Başkanı 16 Nisan'daki referandumda kabul edilen anayasa değişikliğinin partili cumhurbaşkanlığını mümkün kılmasıyla Recep Tayyip Erdoğan AKP'ye yeniden katıldı ve partinin 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde 1370 imzayla genel başkanlık seçimine tek aday olarak girdi. 1414 oyla yeniden genel başkanlığa seçilen Erdoğan, yaptığı konuşmada "Yeni dönemde daha büyük işler başaracağız" dedi.

Bir yılın anatomisi: Türkiye'de 2017 23 Mayıs: Açlık grevindeki Gülmen ve Özakça tutuklandı Çıkarılan KHK sonucu işlerini kaybetmelerinin ardından başladıkları açlık grevini 9 Mart tarihinden beri sürdüren eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça, grevlerinin 76'ncı gününde tutuklandı. 1 Aralık'ta Gülmen adli kontrol şartıyla tahliye edilirken, Semih Özakça ise tüm suçlamalardan beraat etti. Eğitmenlerin açlık grevi 2017 sonu itibariyle sürüyor.

Bir yılın anatomisi: Türkiye'de 2017 7 Haziran: Almanlar İncirlik'i terk etmeye başladı 2017 Türkiye-Almanya ilişkileri açısından tam bir kriz yılı oldu. Alman federal hükümeti Ankara'yla yaşanan gerilim sonucunda, Türkiye'deki İncirlik Üssü'nde bulunan Alman askerlerinin çekilmesini 7 Haziran'da onayladı. Eylül sonu itibariyle son Alman askerleri de İncirlik'ten çekildi. Türkiye’den ayrılan Alman askerleri, Ürdün'deki Muvaffak Salti Hava Üssü'ne taşındı.

Bir yılın anatomisi: Türkiye'de 2017 15 Haziran: Kılıçdaroğlu 'Adalet' için yürüdü CHP milletvekili ve gazeteci Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'dan İstanbul'a kadar süren "adalet yürüyüşü"ne başladı. HDP'lilerin de yer yer destek verdiği yürüyüş 25 gün sürdü ve 9 Temmuz'da İstanbul Maltepe'de düzenlenen mitingle sona erdi. Yürüyüşün ardından CHP, Ağustos ayında dört günlük bir "adalet kurultayı" düzenledi.

Bir yılın anatomisi: Türkiye'de 2017 23 Haziran: Evrim artık müfredatta yok Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Alparslan Durmuş, "tartışmalı" ve "anlaşılmasının zor olması" gerekçesiyle 2017-2018 eğitim döneminde bazı sınıfların müfredatında Evrim Teorisi'nin yer almayacağını açıkladı. Karara tepki veren birçok eğitimci değişikliği "laik ve bilimsel eğitime darbe" olarak niteledi.

Bir yılın anatomisi: Türkiye'de 2017 18 Temmuz: İnsan hakları aktivistleri tutuklandı Temmuz ayı başında Büyükada'da gözaltına alınan ve altısı 18 Temmuz'da tutuklanan 10 insan hakları aktivistinin aralarında Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser ve Alman insan hakları eğitmeni Peter Steudtner de vardı. Steudtner ve Eser, diğer 6 sanıkla birlikte 26 Ekim'de tahliye edildi. Steudtner tahliye edilmesinin ardından Almanya'ya döndü.

Bir yılın anatomisi: Türkiye'de 2017 24 Temmuz: Cumhuriyet çalışanları yargılanmaya başlandı Cumhuriyet gazetesinin yazar, muhabir, çizer ve avukatlarının da aralarında bulunduğu 19 kişinin yargılanmasına 24 Temmuz'da başlandı. 28 Temmuz'da yedi sanığın, 25 Eylül'de de Kadri Gürsel'in tahliyesine karar verildi. Ahmet Şık, Murat Sabuncu, Akın Atalay ve Emre İper'in tutukluluklarının devam ettiği dava 2017 Aralık itibariyle hala sürüyor.

Bir yılın anatomisi: Türkiye'de 2017 1 Ağustos: 15 Temmuz davası Türkiye'yi sarsan en önemli olaylardan olan 15 Temmuz darbe girişiminin etkileri 2017 yılında da sürdü. 1 Ağustos tarihinde Akıncı Üssü davası kapsamında 7'si firari 486 sanığın yargılanmasına başlandı. Geçtiğimiz yılda yeni KHK'ların yayınlanmasına ve bununla ilgili ihraçlara da devam edilirken, OHAL Ekim ayında beşinci kez üç aylığına uzatıldı.

Bir yılın anatomisi: Türkiye'de 2017 8 Ekim: ABD ile vize krizi ABD, Türkiye'deki elçilik çalışanı Metin Topuz'un tutuklanmasının ardından, personelinin güvenliğini gerekçe göstererek Türkiye'den yapılan vize başvurularını askıya aldı. Müteakip aylarda ikili ilişkilerde yumuşama yaşansa da, Trump'ın Aralık'taki Kudüs kararının ardından Erdoğan, ABD Başkanı'nı hedef alan sert açıklamalarını sürdürdü.

Bir yılın anatomisi: Türkiye'de 2017 19 Ekim: Müftü nikahı yasallaştı Hükümet, müftülere nikah kıyma yetkisi getiren bir yasa tasarısı hazırladı. Tasarıya karşı ülke çapında protestolar düzenlendi. Kadınların başını çektiği toplumsal muhalefete rağmen tasarı 19 Ekim'de TBMM'den geçerek yasalaştı.

Bir yılın anatomisi: Türkiye'de 2017 25 Ekim: İYİ Parti kuruldu 1996-1997 yıllarında İçişleri Bakanı görevini sürdüren ve 2016 sonlarında üyesi olduğu MHP'den ihraç edilen Meral Akşener, siyasete yeni kurduğu partiyle devam dedi. İYİ Parti adını taşıyan yeni siyasi harekete eski MHP'lilerden Koray Aydın, Yusuf Halaçoğlu ve Ümit Özdağ'ın yanı sıra CHP'den istifa eden Aytun Çıray da katıldı.

Bir yılın anatomisi: Türkiye'de 2017 28 Ekim: Gökçek devri sona erdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istifa çağrısını "Emir demiri keser" sözüyle yorumlayan Melih Gökçek, 23 yıl boyunca sürdürdüğü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini bıraktı. Gökçek'ten kısa bir süre önce de Kadir Topbaş İstanbul'daki görevinden ayrıldı. Erdoğan, belediye başkanlarının istifasını istemesine AKP'deki "metal yorgunluğu ve yenilenme ihtiyacını" gerekçe gösterdi.

Bir yılın anatomisi: Türkiye'de 2017 18 Kasım: NATO krizi Norveç'teki NATO tatbikatında Mustafa Kemal Atatürk ve Erdoğan'ın "düşman" hedefler arasında gösterilmesi krize neden oldu. Türkiye askerlerini tatbikattan çekti, olayın ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Erdoğan'dan bizzat özür diledi.

Bir yılın anatomisi: Türkiye'de 2017 19 Kasım: LGBTİ yasakları 2017 de Türkiye'de LGBTİ toplumunu hedef alan çeşitli yasaklara sahne oldu. 25 Haziran'da İstanbul'da düzenlenmesi planlanan Onur Yürüyüşü'ne izin verilmedi, yürüyüşe katılanlara polis biber gazıyla müdahale etti, 19 Kasım'da Ankara'daki tüm LGBTİ etkinlikleri yasaklandı ve yine Kasım ayında Beyoğlu Kaymakamlığı LGBTİ film gösterimini engelledi.

Bir yılın anatomisi: Türkiye'de 2017 22 Kasım: Ekonomide sarsıntı 2017, Türkiye ekonomisi açısından negatif rekorların yaşandığı bir yıl oldu. Türkiye'de yıllık enflasyon yüzde 12,98 ile son 14 yılda kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı. Amerikan doları TL karşısında 22 Kasım'da 3,98 seviyesini. Euro da 4,68 lira ile rekor kırdı.

Bir yılın anatomisi: Türkiye'de 2017 29 Kasım: Rıza Sarraf tanık koltuğunda İran'a ambargoyu delme suçlamasıyla ABD'de yargılanan işadamı Rıza Sarraf, suçlarını kabul edip itirafçı oldu ve 29 Kasım'da tanık koltuğuna oturdu. Sarraf, ambargoyu delmek için kurdukları düzenin başında olan eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'a 45-50 milyon dolar rüşvet ödediğini söyledi. Ayrıca İran'a yapılan para transferlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığını da ifade etti.

Bir yılın anatomisi: Türkiye'de 2017 7 Aralık: HDP depremi sürüyor 21 Şubat'ta HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın milletvekilliği düşürüldü. Partinin 2016'nın Ekim ayında tutuklanan ve bir yıl boyunca hakim karşısına çıkmayan diğer Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yargılanmasına 7 Aralık'ta başlandı. Temmuz ayında TBMM'de yapılan Genel Kurul oylamasında da HDP'li Tuğba Hezer Öztürk ve Faysal Sarıyıldız vekilliklerini kaybetti.

Bir yılın anatomisi: Türkiye'de 2017 24 Aralık: Sivillere yargı muafiyeti Kabul edilen yeni bir KHK'ya göre 15 Temmuz darbe girişimi ve devamı niteliğindeki olayların bastırılmasına yardım eden siviller yargıdan muaf tutulacak. Hükümet bunun sadece darbe gecesi ve sabahında yaşanan olayları kapsadığını savunsa da, ilgili maddede bu açıkça belirtilmediği için, KHK'nın sivil milislere zemin hazırlayabileceği eleştirisi yapılıyor.



Türkiye-ABD ilişkileri

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2017'nin başında göreve başlamasının ardından, Suriye ve Gülen’in iadesi başta olmak üzere iki yönetim arasındaki görüş farklılıkları yıl boyunca çeşitli gerginliklere neden oldu. 2018'e aktarılan sorunlar arasında Gülen'in iadesi, ABD'nin Suriye'deki PYD'ye yaptığı silah yardımı, Sarraf davası ve bu dava ile bağlantılı olarak eski Bakan Zafer Çağlayan hakkında çıkarılan tutuklama kararı, Türkiye'de ABD konsolosluğunda çalışan Metin Topuz'un tutuklanması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korumalarının Washington'da karıştığı kavga yer alıyor. Son olarak ABD yönetiminin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıması, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump’ı bir kez daha karşı karşıya getirdi. Vize krizinin çözülmesi 2017’nin sona ermesine birkaç gün kala iki ülke arasında olumlu bir hava estirse de, 2018’de de ABD-Türkiye ilişkilerinde mevcut sorunlar nedeniyle tansiyonun hızlı bir şekilde düşmesi beklenmiyor.

Türkiye-Rusya ilişkileri

2015'teki uçak düşürme krizinden sonra kopma noktasına gelen ilişkiler 2016’nın ortasından itibaren düzelmeye başlamış, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rus mevkidaşı Vladimir Putin'in 2017'de yedi kere yüz yüze görüşmesiyle eskisinden de daha üst bir seviyeye gelmişti. Rusya, İran ve Türkiye'nin garantörlüğünde varılan Suriye'de çatışmasızlık bölgelerinin ardından yine bu üç ülkenin öncülüğünde yapılan Astana görüşmelerinin Suriye konusunda tek devam eden müzakereler olması, Rusya’dan S-400 savunma sistemlerinin alınması, Türk Akımı ve Akkuyu Nükleer Santrali gibi dev enerji projelerinde ortak hareket edilmesi ilişkilerin yüksek seviyede devam edeceğine işaret ediyor.

Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri

Türkiye -Avrupa Birliği (AB) ilişkileri, üyelik müzakerelerinin başladığı 2005 yılından bu yana belki de en kötü yılını geçirdi. Türkiye’de demokrasi, insan hakları ve basın özgürlüğü konularında ciddi hak ihlâlleri olduğunu ve bunların giderilmesi için yeterli adımların atılmadığını ifade eden AB, Türkiye’ye katılım öncesi mali yardımları sınırlandırma kararı aldı. Üye ülkelerden bazıları Türkiye'nin üyelik müzakerelerinin durdurulması gerektiğini savunurken, Avrupa Parlamentosu (AP) "Türkiye-AB müzakereleri askıya alınsın" çağrısında bulundu. Ayrıca, Türkiye'deki projelere verilecek Avrupa Yatırım Bankası kredilerinde ‘seçici’ davranılacağı belirtildi. Türkiye, Gümrük Birliği anlaşmasının tarım ürünleri, hizmet ve kamusal alımları kapsayacak şekilde güncellenmesini istese de özellikle Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Türkiye ile Gümrük Birliği'ni genişletme çalışmalarını takip etmeyi düşünmediklerini açıklaması ile 2017’de teknik düzeyde kalan diyaloğun 2018'de daha üst bir düzeye geçmesi beklenmiyor. Keza Türkiye-AB ilişkileri kapsamında üyelik müzakerelerinin de…

Türkiye-Almanya ilişkileri

2016’daki darbe girişimi sonrası kötüleşen Türkiye-Almanya ilişkileri, 2017'de Die Welt muhabiri Deniz Yücel, gazeteci ve çevirmen Meşale Tolu, insan hakları aktivisti Peter Steudtner ve Kudüs'e yürüyerek gitmek isteyen David Britsch'in de aralarında olduğu Alman vatandaşlarının Türkiye'de tutuklanmasıyla tarihin en ağır krizine girdi. Türkiye’deki anayasa değişikliği referandumu öncesi Türk bakanların Almanya'da konuşma yapmalarına izin verilmemesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Almanya'daki seçimler öncesinde Almanya’da yaşayan Türkiye kökenli vatandaşlara iktidar partilerine oy vermemeleri yönünde yaptığı çağrılar gibi siyasi gelişmeler gerginliğin daha da tırmanmasına neden oldu. Ancak yılın sonlarına doğru Steudtner, Tolu ve Britsch'in art arda tahliye edilmesi ilişkilerin iyileşmeye başladığı yönündeki yorumları beraberinde getirdi. Ne var ki Türk-Alman vatandaşı gazeteci Deniz Yücel'in Silivri Cezaevi'nde tutukluluğunun sürmesi ve hakkında henüz iddianame hazırlanmamış olması Alman yetkililerin tepkisine neden oluyor. Almanya, siyasi gerekçelerle Türkiye'de tutuklu bulunan tüm Alman vatandaşlarının tahliyesini ikili ilişkilerin düzelmesi için şart koşuyor.

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Tutuklu gazetecilerin davaları

140'tan fazla tutuklu gazetecinin davalarının görülmesine 2018 yılında devam edilecek. Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu ve muhabir Ahmet Şık’ın tutuklu yargılandığı Cumhuriyet gazetesine yönelik davanın 2017’de olduğu gibi 2018’de de ulusal ve uluslararası camianın yakından takip ettiği bir dava olması bekleniyor. Gülen yapılanmasının medya ayağına yönelik soruşturma kapsamında "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan tutuklu gazeteciler Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak’ın da olduğu bu davalar arasında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan basın kuruluşlarında çalışan gazeteciler de bulunuyor.

Deniz Çiyan Ünal

© Deutsche Welle Türkçe