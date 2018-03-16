 2018′de Almanya′daki Türk kuruluşlarına 37 saldırı yapıldı | ALMANYA | DW | 20.03.2018
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ALMANYA

2018'de Almanya'daki Türk kuruluşlarına 37 saldırı yapıldı

Alman medyasına yansıyan İçişleri Bakanlığı kaynaklı haberlere göre, Almanya'da bu yıl Türk kuruluşlarına yönelik 37 saldırı düzenlendi.

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Türkiye'nin Afrin operasyonunu başlatmasının ardından Almanya'daki Türk kuruluşlarını hedef alan saldırıların sayısında gözle görülür bir artış kaydedildi.

Funke Medya Grubu'nun İçişleri Bakanlığı kaynaklı haberine göre, Almanya'da 2018 yılı içerisinde Türk kuruluşlarına toplam 37 saldırı düzenlendi. Habere göre, Alman polisi Türklere ait cami, kültür kurumları, restoran gibi kuruluşları hedef alan saldırıların "Kürt yanlısı" kişi veya gruplar tarafından düzenlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. 2017 yılında Almanya'daki Türk kuruluşlarına 13 saldırı düzenlenmişti.

Federal İçişleri Bakanlığı Sözcüsü, Funke Medya Grubu'na yaptığı açıklamada, her iki dönem için de sayıların geçici olduğunu, polise gelen haberler doğrultusunda bu sayıların değişebileceğine dikkat çekti.

"Almanya Türk-Kürt çatışmasının aynası"

Sözcü, Almanya'da Kürtler ile milliyetçi Türkler arasındaki gerginliğe ilişkin ise Almanya'nın uzun zamandır bu ülkede yaşayan Türk ve Kürtlerden ötürü "Türk-Kürt çatışmasının aynası ve yansıdığı alan" olduğunu ifade etti. Sözcü, bu gerginliğin özellikle Afrin operasyonu sonrası tırmanışa geçtiğini belirtti.

Almanya'da son haftalarda Türklere ait cami, dükkân ve kültür kurumlarına çok sayıda saldırı düzenlenmişti.

Almanya Federal Emniyet Teşkilatı'ndan bir yetkili geçen hafta Welt gazetesine yaptığı açıklamada, teşkilatın Türk kuruluşlarına yönelik saldırıların artabileceği ihtimalini göz önünde bulundurduğunu söylemişti.

Türkiye'nin YPG kontrolündeki Afrin bölgesine yönelik 20 Ocak'ta başlattığı operasyonda, hafta sonunda Afrin kent merkezinin TSK destekli Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolüne geçtiği açıklanmıştı. Çatışmalardan ötürü 200 binden fazla sivilin kenti terk etmek zorunda kaldığı bildiriliyor.

AFP,dpa/BÖ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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