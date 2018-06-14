 2018 FIFA Dünya Kupası Rusya’da başladı | SPOR | DW | 14.06.2018

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SPOR

2018 FIFA Dünya Kupası Rusya’da başladı

2018 FIFA Dünya Kupası ev sahibi Rusya’nın rakibi Suudi Arabistan’ı 5-0 yendiği açılış maçıyla başladı. Maç öncesindeki açılış töreninde konser veren İngiliz şarkıcı Robbie Williams yaptığı el hareketiyle tepki çekti.

2018 FIFA Dünya Kupası, Rusya ile Suudi Arabistan arasında oynanan açılış maçıyla başladı

2018 FIFA Dünya Kupası, Rusya ile Suudi Arabistan arasında oynanan açılış maçıyla başladı

2018 FIFA Dünya Kupası Rusya’nın başkenti Moskova'daki açılış töreninden sonra ev sahibi Rusya ile Suudi Arabistan arasında oynanan futbol maçı ile başladı. Moskova'nın Luzhniki Stadyumu'nda oynanan maçta Rusya, Suudi Arabistan’ı 5-0 yendi.

Rus milli futbol takımından Yuri Gazinski takımının ilk golünü maçın 12’nci dakikasında atarken, diğer golleri ise Denis Çerişev 43'üncü ve 90+1'inci dakikada, Artem Dzyuba 71'inci dakikada ve Aleksandr Golovin de 90+4'üncü dakikada attı.

Rus milli futbol takımından Yuri Gazinski (sol) attığı golün sevincini takım arkadaşlarıyla birlikte paylaşıyor

Rus milli futbol takımından Yuri Gazinski (sol) attığı golün sevincini takım arkadaşlarıyla birlikte paylaşıyor

Açılış maçını stadyumdan seyreden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, maç sonrasında Rusya Milli Takım Teknik Direktörü Stanislav Çerçesov'u arayarak tebrik etti. Son sekiz ayda oynadığı yedi maçı da kazanamayan ve dünya sıralamasında 70’inci sıraya gerileyen Rus milli futbol takımı için bu zafer iyi geldi, ancak Teknik Direktör Çerçesov maç sonrasında temkinli açıklamalarda bulundu. “Aceleci davranmak istemiyoruz. Doğru yolda olduğumuzu gördük, ancak bu maçı unutup bir sonraki maça konsantre olmamız gerekiyor” dedi. Rusya bir sonraki maçını 19 Haziran Salı günü Mısır Milli Takımı ile oynayacak.

Rusya’nın 5-0 kazandığı bu maç ile Dünya Kupası tarihindeki en gollü açılış maçı skorunu eşitledi. 1954 yılında Brezilya ile Meksika arasında Cenevre'de yapılan açılış maçında Brezilya, Meksika’yı 5-0 yenmişti.

İngiliz şarkıcı Robbie Williams (sol) ile Rus soprano Aida Garifullina 2018 FIFA Dünya Kupası'nın açılış töreninde birlikte sahne aldı

İngiliz şarkıcı Robbie Williams (sol) ile Rus soprano Aida Garifullina 2018 FIFA Dünya Kupası'nın açılış töreninde birlikte sahne aldı

Rusya ile dünya futbol sıralamasında 67’nci sırada yer alan Suudi Arabistan arasındaki maç öncesinde 80 bin kişilik Luzhniki Stadyumu’nda Dünya Kupası açılış töreni gerçekleşti. Törende İngiliz şarkıcı Robbie Williams ile Rus soprano Aida Garifullina sahne aldı. İkili, Williams’ın "Angels” isimli şarkısında düet yaparken, Williams "Rock DJ” adlı şarkısının sözlerini değiştirerek “Bunu bedavaya yaptım” dediği sırada kendisini çeken bir kameraya orta parmağını göstererek el hareketi yaptı.

Bugün başlayan 2018 FIFA Dünya Kupası ile 32 ülkenin milli takımları bir ay boyunca birbirleriyle mücadele edecek ve 15 Temmuz’da oynanacak final maçı ile Dünya Kupası'nın yeni sahibi olacak. Kupa, şampiyonayı kazanan ülkede bir sonraki Dünya Kupası finaline kadar 4 boyunca yıl kalıyor, sonra o ülkeye kupanın altın kaplama bir kopyası veriliyor.

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Moskova'da Dünya Kupası heyecanı

rtr,AFP,dpa,AP/DÇÜ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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