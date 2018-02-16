 17 Türk vatandaşından Yunanistan′a iltica talebi | DÜNYA | DW | 20.02.2018
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DÜNYA

17 Türk vatandaşından Yunanistan'a iltica talebi

Yunan medyası Koyun Adası'na kaçan 17 Türk vatandaşının iltica talebinde bulunduğunu iddia etti.

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Yunanistan sahil güvenlik güçlerinin Salı günü yapmış olduğu açıklamaya göre Pazartesi günü 17 Türk vatandaşı Çeşme'den Koyun Adası'na kaçtı. Yunanistan medyasına yansıyan haberlere göre aralarında çocukların da yer aldığı 17 kişi iltica talebinde bulundu. Ancak Yunan yetkililer iltica talebine ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapmadı.

Yunan televizyonu Skai TV'ye göre Türkiye'de siyasi baskı altında oldukları için ülkeyi terk eden 7 erkek, 4 kadın ve 6 çocuktan oluşan grubun içinde öğretmenler bulunuyor. Politischios isimli televizyon kanalı ise geçiş yapan Türk vatandaşlarının devlet memuru ve yargı mensuplarıyla onların aileleri olduğunu ileri sürdü.

15 Temmuz darbe girşimi sonrasında aralarında asker ve kamu görevlilerinin olduğu çok sayıda kişi Yunanistan'a iltica başvurusunda bulundu. Yunan göçmen dairesinin verilerine göre Yunanistan'a iltica başvurusunda bulunan Türk vatandaşlarının sayısı 1800 kişiyi buldu. Geçtiğimiz haftalarda KHK ile görevine son verilen bir öğretmen iki çocuğu ile birlikte Yunanistan'a geçmeye çalışırken Meriç nehrinde boğulmuştu.

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında helikopterle Türkiye'den Yunanistan'a kaçan sekiz askerle ilgili Atina'daki yargı süreci de devam ediyor. Eski subaylar Yunanistan'da iltica talebinde bulunmuş, Ankara darbeye iştirak ettikleri gerekçesiyle iadelerini talep etmişti. Mahkeme iadelerini reddetmiş sonrasında Yunan hükümetinin devreye girmesi ile subaylara tanınan iltica hakkı geçici olarak askıya alınmıştı. Bir üst mahkeme geçici askıya alma kararına ilişkin olarak Şubat ayında karar verecek.

AFP,dpa,rtr/MY,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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